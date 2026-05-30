Як ще в Україні називають картоплю, розповідаємо з посиланням на "Горох".

Як ще в Україні називають картоплю?

Сьогодні, 30 травня – Міжнародний день картоплі (International Potato Day), і це чудова нагода поговорити не лише про страви, а й про слова. Бо картопля – справжній мовний феномен: у різних регіонах України її називають по-різному, і кожна назва має свою історію.

У літературній мові закріпилася форма "картопля", яка прийшла через польське "kartofel" від німецького "Kartoffel". А корінь цих слів сягає італійського "tartufolo" – "трюфель". Європейці колись вважали бульби схожими на трюфелі, звідси й дивне походження назви.

Але мова творить дива та нові назви для овоча. А в Україні, маючи 15 діалектів, таких назв утворилося кілька десятків – від асоціацій до запозичень з інших мов – румунської, угорської, словенської, польської та інших.

Це пояснюється тим, що в різні регіони України картопля потрапляла різними шляхами, а разом із нею приходили й нові слова, які закріплювалися в місцевій традиції.

У праці Юрія Кобова "Словник українських наукових і народних назв судинних рослин" (2004) зафіксовано майже сотню різних назв картоплі.

На Поділлі, Наддністрянщині, Буковині поширена назва бараболя (також: барабуля, буля, боля, барабій, барабіль, барабін, бараболє, барболька, барабона). За походженням це звукозмінена назва німецької землі Бранденбург (Brandenburg).

Цікаво! Вважається, що бараболя походить від назви міста Бранденбург. У середині XVI століття король Пруссії Фрідріх Великий змушував бранденбурзьких селян саджати непопулярний на той час плід. Саме з Бранденбурга картопля розповсюдилася на Центральну, а тоді й на Східну Європу.

На Чернігівщині, правобережному Поліссі, Волині, частині Галичини крохмалистий овоч називають бульбою (варіанти: больба, бульва, булька, бульбак, бульбан, бульбах, бульбега, бульбиця ). Слово походить з латини "bulbus", так називали цибулю, а потім і усе, що має форму клубня.

У Закарпатті картоплю називають круплі (також: кромплі, кромплі, грумплі, ґрумплі, ґруля, компітера, комперя ). Одну частину цих слів запозичено з угорської мови (krumpli, kompér, kumpi), іншу – зі словацької (krumpla, krumpeľ, gruľa). Усі варіанти врешті зводяться до австро-німецького Grundbirne "картопля", буквально "земляна груша".

На Закарпатті картоплю називають ріпою – бо вона замінила давніший овоч ріпу, схожий зовні й тим, що росте в землі.

бо вона замінила давніший овоч ріпу, схожий зовні й тим, що росте в землі. А на Покутті (Івано-Франківщина) картоплю називають мандебуркою (скорочено – бурка, бурешка) – слово зводиться до назви німецького міста Магдебург, звідки поширився цей сорт картоплі. Зрідка вживають і назву біб, теж питому й давню.

Регіональні назви картоплі / Вікіпедія

Ці назви збереглися і досі у назвах фестивалів ("Бульба-фест" на Волині) чи в меню місцевих кафе та ресторанів.

Шлях цієї рослини від корінця до інгредієнта вишуканих страв проходив століттями. І сьогодні у світі існує понад 4000 сортів культурної картоплі. Колір м’якуша й шкірки визначається вмістом природних пігментів: каротину (жовтий), антоціанів (червоний, фіолетовий).

У прислів’ях картопля символізує простоту й достаток: "Без хліба тяжко, а без бараболі ще тяжче". У народній культурі її називають "другим хлібом", адже саме вона рятувала від голоду в різні часи.

Отже, сьогодні, коли ми святкуємо День картоплі, варто згадати: кожна назва – це не просто слово, а відбиток історії, культурних контактів і народної творчості.

Ну а сьогоднішнє свято картоплі започатковане у 2003 році Організацією Об'єднаних Націй з метою підкреслити важливість цього овоча у забезпеченні глобальної продовольчої безпеки та подоланні голоду у світі.