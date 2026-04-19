Кастрюля или каструля: как правильно называть эту посуду на украинском языке
- Правильный украинская форма слова – "каструля", а не "кастрюля", что является русизмом.
- Слово "каструля" происходит от немецкого "Kasserolle", а в западных областях Украины также употребляется слово "баняк".
Из-за привычки копировать русскую форму, не учитывая украинские правила правописания, некоторые делают ошибки даже в названиях привычных бытовых вещей.
Как правильно называть посуду – кастрюля или каструля, рассказываем со ссылкой на ресурс "Горох".
Как правильно пишется – кастрюля или каструля?
Обязательным атрибутом на кухне является посуда в которой мы варим пищу. А называем мы ее заимствованным названием, поэтому иногда допускаются ошибки.
А говорим мы о – слово "кастрюля". Однако это ошибочный вариант, возникший под влиянием русского языка. Украинская литературная норма закрепляет правильную форму – "каструля".
- Словарь украинского языка (СУМ): каструля – металлическая посуда, большей части цилиндрической формы, предназначенная для варки блюд.
- Slovnyk.ua и другие языковые ресурсы подтверждают: "каструля" – нормативная форма, "кастрюля" – русизм.
А руководствуемся мы таким правилом украинского языка, что после шипящих звуков (ж, ч, ш, щ) не пишется "ю", а употребляется "у".
- на русском: кастрюля → на украинском: кастрУля.
- на русском: жюльен → на украинском: жУльен.
Это правило поможет в дальнейшем избегать калек и сохранять аутентичность речи.
А вот относительно происхождения слова, то оно пришло к нам из немецкого языка – Kasserolle, а то в свою очередь пошло от французского – сasserole.
Важно! Ранее мы писали, что посуда в украинском языке имеет свои названия, которые не стоит калькировать с русского. У нас нет слов – солонка, сахарница, нож, вилка и другие.
Впрочем, это не единственное название "каструли", в западных областях Украины могут еще называть – баняк, или ласкательно – банячок.
Что это называют баняком?
Однако, "баняком" называют другую посуду более древнюю, которой пользовались для приготовления в печи, из чугуна или алюминия. Он имеет специфическую форму, и пристроен, чтобы удобно было брать рогачем или готовить на плите со съемными конфорками. Его начали изготавливать в конце XIX века, на смену глиняным горшкам, которые легко можно было разбить. Сейчас такую посуду можно найти на барахолках или в селе у бабушки. Кто-то ее еще называет – чугунец, чугунок, чугунок, котелок, чигун, лембик.
Впрочем, высказывания, "Голова – как баняк!" или "Голова гудит / болит / распухла – как баняк", "Голос – как из разбитого баняка", сохранили это название посуды. Как и литература начала и середины ХХ века:
- Грицько Вересай, сидя под церковной оградой, играл на кобзе и подпевал дребезжащим, словно разбитый баняк, голосом. (Федор Бурлака).
- Голова предводителя напухла, как баняк. (Иван Франко).
- Было и детям частенько полные баняки молодых початков варили. (Остап Вишня).
- Полки заставлены ночвами с холодцом, баняками и макитрами с едой, хлебом, пирогами. (Василий Кучер).
Это – баняк / OLX
Интересно, что сейчас немало кулинаров-блогеров, снова берутся готовить в печи и в баняках. Вкус блюда – точно другой.
А кто не видел или не слышал о такой посуде, а называет так "каструлю", ничего страшного нет. Главное без россиянизмов – никаких "кастрюль". Говорите на украинском!