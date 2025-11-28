Каток или ковзанка: каким из этих двух слов правильно называть ледовую площадку

Интересно, что украинские словари часто подают слово с предписанием – разговорное, будто допустимыми, а будто под сомнением. И таких слов, которые мы считаем суржиком, или вопреки логике – немало.

Как правильно называется ледовая площадка в украинском языке, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на объяснения Википедии.

Смотрите также Почему "декабрь", а не "декабрь": сила украинских названий месяцев

Как правильно каток или каток?

Среди любимых зимних развлечений взрослых и детей – скольжение на льду. Во многих городах есть специальные крытые площадки, или создаются открытые искусственные на площадях – заливая воду на предварительно подготовленный огражденный участок земли.

А специально оборудованную ледовую площадку для катания на коньках называют и каток, и ковзанка. Хотя некоторые сомневаются не является ли "каток" россиянизмом или суржиком.

Украинские словари фиксируют оба слова. Но для "каток" есть предписание – разговорное. Слово "ковзанка" образовано от глагола "ковзати" → ковзанка → ковзани.

Ну и конечно, имеем синонимы, часто диалектизмы. Поэтому если их услышите, чтобы знали что это:

ко́взалка

ско́бзалка / ско́взалка / ско́взанка

со́вгалка / со́вганка – слово и для ледовой площадки, и для ледовой горки.

Слово "ковзанка" имеет давнюю традицию: в Киеве еще в начале ХХ века так называли зимние площадки для развлечений. В некоторых диалектах Подолья и Полесья можно услышать "льодовик" в значении "место для катания" на реке или пруду, но это скорее народный вариант.

В повседневной речи часто слышно слово "каток" и в другом значении, но оно не является исконным для украинского языка. Поскольку мы не имеем слова "катить", но есть – "котити". Поэтому даже специальная строительная техника называется не каток, а – дорожный кОток. В технической терминологии именно "каток" является нормативным.

Воспользуйтесь возможностью поездить на коньках и площадке или поиграть в хоккей. Но будьте осторожны на льду открытых водоемов или рек – дождитесь соответствующей толщины льда и не игнорируйте правил поведения на льду.