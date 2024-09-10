Приложение "Мрия" тестируют в 5 школах Киевской области

Новый учебный год вносит коррективы в образовательный процесс, а именно тестирование образовательного приложения "Мрия". Его запуск анонсировали еще в июне Минцифры и МОН.

К 40 первым присоединились 5 школ Киевской области – в Вишневой, Белоцерковской, Бучанской, Бориспольской, Вышгородской общинах.

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Преимущества "Мрии" для учителей и учеников

"Мрия" – это платформа и образовательное приложение, направлено на то, чтобы собирать, обрабатывать, накапливать и передавать информацию об образовательном процессе. И к нему должны быть привлечены педагоги, ученики и родители.

Педагоги в приложении смогут формировать расписание, учебные планы, вести журнал, задавать домашнее задание, рекомендовать дополнительную информацию для обучения и развития учащихся

Для учеников и родителей приложение позволит пользоваться учебными, информационными и образовательными материалами, отслеживать расписание, успеваемость, домашнее задание, присутствие на уроке и даже в укрытии.

На основе результатов пилотного тестирования, к нему впоследствии смогут присоединиться и другие школы Киевщины и Украины, говорят в Киевской ОВА.