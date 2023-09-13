Кирилл Буданов поступает в аспирантуру вуза в Ровенской области
Источник:Суспильное
Глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов поступает в аспирантуру университета "Острожская академия". Его фамилия – в рейтинговом списке абитуриентов.
В вузе эту информацию подтвердили. И рассказали, есть ли уже приказ о зачислении.
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Кирилл Буданов поступает в аспирантуру "Острожской академии"
Руководитель ГУР избрал специальность "Политология". Формой обучения указана вечерняя.
Ректор Острожской академии, Герой Украины Игорь Пасечник отмечает: учитывая, что академию окончил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, девять боевых генералов и командующий 30-й армией, она стала популярной.
Здесь достаточно мощный молодой преподавательский научный состав и абсолютно ничего удивительного, что в академию поступают в магистратуру или аспирантуру самые известные личности в Украине.
– акцентировал Пасечник.
Скриншот из таблицы рейтинга НаУОА / Суспильное
При этом ректор "Острожской академии" отмечает: есть пока рейтинг допущенных в аспирантуру. Приказа о зачислении еще нет.
Пасечник также рассказал, что его вуз входит в тройку лучших университетов не только в Украине. Неудивительно, что ЗВО выбирают известные люди.
Тем более что мы имеем такую специальность как "Национальная безопасность" и "Политология", которые как раз связаны с вопросами, касающимися военного дела,
– уточнил он.
Отметим, что в 2007 году Кирилл Буданов окончил Одесский институт сухопутных войск.