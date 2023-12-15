Объявили победителей премии "Книга года ВВС – 2023"
15 декабря 2023, 12:22Читати новину українською
Источник:ВВС Украина
В Украине объявили победителей литературной премии Книга года BBC-2023. Лучших определяли по трем номинациям.
Их определяли из 40 избранных изданий из длинного списка. Кто стал победителем премии, читайте дальше.
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Объявили победителей премии "Книга года ВВС – 2023"
- Книгой года стал роман " Лестница" Евгении Кузнецовой "Издательства Старого Льва". Он рассказывает о том, что война переворачивает жизнь украинской семьи.
- Лучшей детской Книгой года определили издание Ивана Малковича "Анна Ярославна: киевская княжна – королева Франции" издательства "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА".
- В номинации эссеистика победил Ростислав Семкив и его "Приключения украинской литературы" издательства "Темпора".
Церемония награждения прошла в Киеве.
Победители получат по £1000 в гривнах. А их издатели смогут использовать логотип премии Книга года BBC на следующих изданиях.
Кто победители прошлых лет
- В прошлом году премию Книга года BBC-2022 получил роман "Танцы с костями. Медицинский триллер" Андрея Семенкива.
- Лучшей детской книгой признали "Призраки Черной дубравы" Андрея Бачинского.
- Лучшей книгой в номинации "Книга года Эсеистика-2022" – "Дикий Запад Восточной Европы" Павла Казарина издательства "Виват".
Церемония награждения из-за войны не состоялась.
Что интересно, Андрей Семенков и Павел Казарин узнали о своей победе с передовой.