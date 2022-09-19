Знание – также оружие: 10 лучших книг по истории для украинцев

Во время войны с россией каждому украинцу как никогда актуально хорошо знать историю своей страны. При этом черпать знания из проверенных и лучших источников. Какие книги следует выбрать для изучения истории Украины, читайте в материале 24 канала.

Не забывайте, что знание истории, языка и культуры своего народа для украинца во время кровавой агрессии россии против Украины также становится оружием. Так что вашему вниманию – 10 лучших книг по истории для каждого украинца!

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Орест Субтельный. Украина: история

На Западе исследование украинской истории профессора Йоркского университета в Торонто (Канада) украинца по происхождению Ореста Субтельного признали лучшим популярным изложением истории Украины. В этой книге историю Украины рассматривают в мировом контексте. При этом здесь вы не найдете мифов, которые навязывали украинцам в течение десятилетий. Что главное – сквозной идеей книги является национальное возрождение Украины при этом с беспристрастной позицией.

Ю. Горлис-Горский. Холодный Яр

Здесь задокументированы и воспоминания воина о малоизвестной странице украинской истории – повстанческое движение под флагом Украинской Народной Республики. Книга рассказывает о том, как советская россия захватила Украину, а над Днепром возникла Холодноярская Республика. Именно она под украинским национальным желто-голубым флагом УНР и черным флагом Холодного Яра, на котором было написано: "Воля Украины или смерть!" – вела на вооруженную борьбу за украинское государство вплоть до 1922 года. События, описанные в воспоминаниях, происходят на территории современных Черкасской, Кировоградской и Винницкой областей, в Киеве, Полтаве и на территории тогдашней Польши.

Вахтанг Кипиани. ОУН и УПА

Освободительное движение XX века, в частности, деятельность ОУН и УПА – это один из самых ярких примеров борьбы за независимость. Это издание – сборник текстов влиятельных ученых, журналистов, общественных деятелей и диссидентов. Авторы отвечают на острые вопросы, пытаясь найти правду об этом сложном периоде нашей истории.

Сергей Плохий. Врата Европы. История Украины от скифских войн до независимости

В этой книге история написана без советских мифов. Она осмыслена на базе архивных источников. Благодаря "Вратам Европы" вы сможете отделить историю Украины от российской. Во всех разделах книги – от "Появления славян" и "Творения Украины" до "Рождение нации" – автор описывает правдивый путь украинцев к независимости.

Николай Аркас. История Украины-Руси

Выдающийся общественный деятель, меценат и издатель Евгений Чикаленко назвал эту книгу самой полезной после шевченковского "Кобзаря". Это пособия для изучения истории Украины доступно простому читателю. Книга охватывает периоды истории с древнейших времен до начала XX века. Первое издание подверглось царской цензуре, а большую часть тиража второго издания сожгли российские войска во время Первой мировой войны. После этого издание стало библиографической редкостью.

Владимир Вятрович. Украина. История с грифом "Секретно"

В книге экс-директора архива Службы безопасности Украины обнародованы документы, которые недавно были засекречены. Страшная правда об истории Украины ХХ века получила документализованную основу. В книге – рассказ о сокрытии правды о Голодоморе, развенчании мифов о Степане Бандере и советском "блицкриге" 1939 года. Вы подробно прочтете о противостоянии кгб и последнего командира УПА, а также истории этой легендарной армии. Книга рассказывает и о карательной системе в ссср, гулаг и конце империи террора.

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Вахтанг Кипиани. Война двух правд. Поляки и украинцы в кровавом ХХ веке

Книга посвящена проблемам украино-польских отношений. Авторы статей освещают правду о противоречивых событиях XX века в истории двух народов. Среди тем – деятельность ОУН и УПА, а также Армии Краевой, трагедия Волыни 1943 и акция "Висла" 1947 года.

А. Зинченко, В. Вятрович, М. Майоров. Война и миф. Неизвестная Вторая мировая

Это сборник исследований сотрудников Украинского института национальной памяти о скрытых, замалчиваемых или извращенных советской пропагандой фактах времен Второй мировой войны. В частности, вы увидите настоящую картину военного времени, а также узнаете, всегда ли советский союз был противником нацистов, как крымских татар массово депортировали в начале войны. Исследователи рассказывают, и о том, как после завершения войны маршал жуков хотел вывезти в Сибирь всех оставшихся на оккупированной территории украинцев.

Александр Палий. Краткий курс истории Украины

Это издание – своеобразный учебник по истории Украины, рассказывающий о победах и поражениях нашего государства с древнейших времен вплоть до независимости. В книге вы найдете и анализ проблем, с которыми столкнулась после развала советского союза.

Александр Михед. Я смешаю твою кровь с углем

Писатель собирал материал для книги во время путешествия по городам Донецкой и Луганской областей. Он исследовал жизнь местных, а также искал истину в архивах. Автор в этой книге пытался воспроизвести уникальный характер и понять восток Украины, который формировался при разных обстоятельствах, однако упоминания об этом стерты.

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