В следующем году школьные библиотеки Украины пополнятся новыми художественными, научно-популярными и справочными книгами. На эти цели из специального фонда госбюджета будет выделено 100 миллионов гривен.

Правительство уже утвердило порядок и условия предоставления субвенций школам. Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.

Сколько средств будет направлено на библиотеки?

Образовательная субвенция покроет до 95% стоимости закупок, поэтому общинам достаточно добавить не менее 5% из местного бюджета.

Обновление библиотечных фондов является частью комплексной трансформации школьных библиотек в рамках политики "Образование для жизни", которая является составной частью реформы НУШ.

В МОН отмечают, что школьная библиотека должна стать современным образовательным пространством для чтения, обучения, исследований и совместной работы, а также способствовать развитию ключевых компетенций учащихся.

По данным опроса, лишь треть школ располагает основным библиотечным фондом, полностью соответствующим потребностям учебных программ.

Какие школы и на какие книги получат деньги?

Субвенцию получат муниципальные школы, в которых обучение проходит в очной или смешанной форме. В первую очередь те, которые в 2026/2027 году внедряют обновленную учебную модельную программу "Чтение как суперсила" для 5–6 классов, а также учреждения, участвующие в пилотном проекте старшей профильной школы.

Средства субвенции предназначены для приобретения художественной, научно-популярной, справочной и другой книжной продукции в соответствии с образовательными потребностями и читательскими интересами учащихся.

Учебники и учебные пособия за эти средства закупать не будут.

Не менее 30 % средств, выделенных на пополнение фонда каждой библиотеки, будут направлены на книги из перечней программной литературы, утвержденных приказом МОН. Остальные издания школа будет выбирать самостоятельно.

Перечень будет формировать библиотекарь с учетом предложений педагогов, образовательных потребностей и читательских интересов учащихся.

В библиотечные фонды можно будет закупать книги, сведения о которых содержатся в электронном каталоге "Книги на рынке".

Каждого издания необходимо приобрести не менее пяти экземпляров для пополнения библиотечного фонда.

Субвенцию распределят между бюджетами учредителей учебных заведений пропорционально количеству учащихся в этих заведениях.

Как будет финансироваться закупка книг?

Финансирование будет осуществляться на таких условиях:

до 95% стоимости закупок покрывает государственная субвенция;

не менее 5% обеспечивают местные бюджеты;

расходы на доставку книг могут быть включены в их стоимость;

договоры на закупку книжной продукции и услуг должны быть заключены в течение трех месяцев со дня получения субвенции.

МОН будет осуществлять мониторинг использования средств. Неиспользованные средства смогут перераспределяться между учебными заведениями в пределах общины.

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