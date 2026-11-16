Ситуация с безопасностью вносит свои коррективы: сколько школ в Киеве работают дистанционно

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Об этом в интервью "Главкому" рассказал заместитель главы Киевской городской администрации Валентин Мондриивский.

Как работают школы в Киеве?

Чиновник уточнил, что в начале учебного года 11 школ в столице начали работу в дистанционном формате из-за ситуации с безопасностью и последствий российских обстрелов. При этом в некоторых учебных заведениях удалось организовать очное обучение благодаря образовательной миграции. То есть используются имеющиеся свободные помещения и места в укрытиях в других учебных заведениях. Например, в Голосеевском районе 110-я школа учится в 319-й.

То есть сокращение количества школ, перешедших на дистанционное обучение, – это результат организационных решений, которые позволили детям вернуться к очному обучению. В частности, благодаря переоборудованию укрытий– сообщил Мондриевский.

Но эта цифра, по его словам, изменчива: за ночь обстрелов до пяти учебных заведений могут перейти на дистанционный режим на три-пять дней, пока не устранят критические повреждения и не спланируют формат работы на будущее.

Как организовали обучение на период восстановления школ после обстрелов?

Заместитель председателя КГГА рассказал, что в столице применяют, в частности, вышеупомянутый метод образовательной миграции. Учащиеся на период восстановления поврежденных школ обучаются в другом учебном заведении со своими учителями.

Так, по словам чиновника, в Дарницком районе учеников поврежденной школы № 10 временно перевели в детский сад № 85, а ученики школы № 160 учатся в школах № 127 и № 289.

Не всегда нужно перемещать все учебное заведение. Если часть здания остается безопасной и пригодной для обучения, там могут продолжать образовательный процесс отдельные классы– отметил Мондриевский.

Например, начальная школа может остаться в своем помещении, а вот старшие ученики будут учиться в другом учебном заведении, добавил он. Вариантов на самом деле немало.