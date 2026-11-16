"Мест больше, чем детей": наблюдается ли в Киеве значительный отток из школ и детсадов

Обучение в Киеве / Фото: Запорожская ОГА (иллюстративное)
В преддверии зимы в Киеве не наблюдается значительного оттока учеников из школ. Зато очевидно сокращение числа детей в детских садах.
И это уже тенденция. Об этом в интервью "Главкому" рассказал заместитель главы Киевской городской администрации Валентин Мондриевский.
Уменьшается ли количество детей в столице?
Чиновник отметил: если смотреть в целом и сравнивать с 2022 годом, то в детских садах осталось на 45% меньше детей. На это влияют, в частности, падение рождаемости и миграция.
В школах количество детей тоже уменьшается, но не так стремительно. Это тоже вопрос времени. Например, в первый класс в этом году пошло детей меньше, чем в предыдущем
По его словам, эта разница пока не очень большая, но в следующем году она станет большей.
За пять лет войны уже возникли проблемы с наполнением первых классов, когда мест в школах больше, чем детей. Государство тоже должно это видеть – дети являются индикатором более глубоких процессов
При этом он добавил, что учебные заведения столицы, несмотря на существующие трудности, могут обеспечивать образовательный процесс.
Она (ситуация, – ред.) некомфортная, неудобная, часто неожиданная, потому что ты не можешь нормально спланировать неделю, так как не можешь предвидеть планы и действия врага, но ситуация рабочая и под контролем
Готовы ли школы к зиме?
В Украине проверили готовность школ к возможным трудностям зимой. В частности, способность автономно работать во время длительных отключений электроэнергии – более 8 часов.
10 887 школ (более 90% учреждений общего среднего образования) готовы.
Уровень готовности школ различается в зависимости от региона. По данным МОН Украины, самые высокие показатели готовности – в прифронтовых областях. В частности, в Харьковской области он составляет 99,3%, в Запорожской – 91,3%.
Самая сложная ситуация – в Киеве, где показатель полной готовности, по данным учебных заведений, составляет около 2%. Преимущественная готовность зафиксирована в 23% школ города Киева.
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