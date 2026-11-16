"Мест больше, чем детей": наблюдается ли в Киеве значительный отток из школ и детсадов

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И это уже тенденция. Об этом в интервью "Главкому" рассказал заместитель главы Киевской городской администрации Валентин Мондриевский.

Уменьшается ли количество детей в столице?

Чиновник отметил: если смотреть в целом и сравнивать с 2022 годом, то в детских садах осталось на 45% меньше детей. На это влияют, в частности, падение рождаемости и миграция.

В школах количество детей тоже уменьшается, но не так стремительно. Это тоже вопрос времени. Например, в первый класс в этом году пошло детей меньше, чем в предыдущем– добавил Мондриевский.

По его словам, эта разница пока не очень большая, но в следующем году она станет большей.

За пять лет войны уже возникли проблемы с наполнением первых классов, когда мест в школах больше, чем детей. Государство тоже должно это видеть – дети являются индикатором более глубоких процессов– заявил заместитель председателя КГГА.

При этом он добавил, что учебные заведения столицы, несмотря на существующие трудности, могут обеспечивать образовательный процесс.

Она (ситуация, – ред.) некомфортная, неудобная, часто неожиданная, потому что ты не можешь нормально спланировать неделю, так как не можешь предвидеть планы и действия врага, но ситуация рабочая и под контролем– убежден Мондриевский.

Готовы ли школы к зиме?