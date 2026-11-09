Самая сложная ситуация – не в прифронтовых областях: в Украине проверили готовность школ к зиме

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10 887 школ (более 90 % учреждений общего среднего образования) готовы. Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.

Готовы ли школы в Украине к зиме

При этом полная и преимущественная автономность обеспечена в 83% этих учреждений. При оценке учитывались продолжительность автономной работы (более 8 часов), наличие альтернативного источника электропитания, автономного водоснабжения и теплоснабжения, а также водоотведения.

Уровень готовности школ различается в зависимости от региона. По данным МОН Украины, самые высокие показатели готовности – в прифронтовых областях. В частности, в Харьковской области он составляет 99,3%, в Запорожской – 91,3%.

Более низкие показатели зафиксированы в Волынской области – 41,6%, Черниговской – 43,1% и Одесской – 53,3%.

Самая сложная ситуация – в Киеве, где показатель полной готовности, по данным учебных заведений, составляет около 2%. Преимущественная готовность зафиксирована в 23% школ города Киева.

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