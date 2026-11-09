Самая сложная ситуация – не в прифронтовых областях: в Украине проверили готовность школ к зиме

Подготовка школ к зиме / фото з телеграм-канала Оксена Лисового
В Украине проверили готовность школ к возможным трудностям зимой. В частности, способность автономно функционировать во время длительных отключений электроэнергии – более 8 часов.
10 887 школ (более 90 % учреждений общего среднего образования) готовы. Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.
Готовы ли школы в Украине к зиме
При этом полная и преимущественная автономность обеспечена в 83% этих учреждений. При оценке учитывались продолжительность автономной работы (более 8 часов), наличие альтернативного источника электропитания, автономного водоснабжения и теплоснабжения, а также водоотведения.
Уровень готовности школ различается в зависимости от региона. По данным МОН Украины, самые высокие показатели готовности – в прифронтовых областях. В частности, в Харьковской области он составляет 99,3%, в Запорожской – 91,3%.
Более низкие показатели зафиксированы в Волынской области – 41,6%, Черниговской – 43,1% и Одесской – 53,3%.
Самая сложная ситуация – в Киеве, где показатель полной готовности, по данным учебных заведений, составляет около 2%. Преимущественная готовность зафиксирована в 23% школ города Киева.
Нужно ли усилить безопасность в школах
Недавно Министерство образования и науки Украины призвало учебные заведения усилить пожарную безопасность и подготовку к чрезвычайным ситуациям.
Также чиновники обратили внимание на повреждения образовательной инфраструктуры в результате вражеских ударов и на риски, связанные с эксплуатацией электрооборудования. Соответствующие рекомендации содержатся в письме МОН.
В ведомстве предлагают провести для учеников, студентов и сотрудников внеплановые инструктажи по гражданской защите, пожарной безопасности и действиям в чрезвычайных ситуациях. Если есть возможность, привлечь специалистов ГСЧС к практическим занятиям.
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