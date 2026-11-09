Найскладніша ситуація – не у прифронтових областях: в Україні перевірили готовність шкіл до зими

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10 887 шкіл (понад 90% закладів загальної середньої освіти) готові. Про це інформує Міністерство освіти і науки України.

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При цьому повну та переважну автономність забезпечили у 83% цих закладів. Під час оцінювання враховували тривалість автономної роботи (понад 8 годин), наявність альтернативного джерела електроживлення, автономного водопостачання й теплопостачання, а також водовідведення.

Рівень готовності шкіл відрізняється залежно від регіону. За даними МОН України, найвищі показники готовності — у прифронтових областях. Зокрема, у Харківській області він становить 99,3%, у Запорізькій — 91,3%.

Нижчі показники зафіксували у Волинській області — 41,6%, Чернігівській — 43,1% та Одеській — 53,3%.

Найскладніша ситуація — у Києві, де показник повної готовності, за даними закладів освіти, становить близько 2%. Переважна готовність зафіксована у 23% шкіл міста Києва.

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