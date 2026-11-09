Найскладніша ситуація – не у прифронтових областях: в Україні перевірили готовність шкіл до зими

Підготовка шкіл до зими / фото з телеграм-каналу Оксена Лісового
В Україні перевірили готовність шкіл до можливих викликів узимку. Зокрема, спроможність автономно працювати під час тривалих відключень електроенергії – понад 8 годин.
10 887 шкіл (понад 90% закладів загальної середньої освіти) готові. Про це інформує Міністерство освіти і науки України.
Чи готові школи в Україні до зими
При цьому повну та переважну автономність забезпечили у 83% цих закладів. Під час оцінювання враховували тривалість автономної роботи (понад 8 годин), наявність альтернативного джерела електроживлення, автономного водопостачання й теплопостачання, а також водовідведення.
Рівень готовності шкіл відрізняється залежно від регіону. За даними МОН України, найвищі показники готовності — у прифронтових областях. Зокрема, у Харківській області він становить 99,3%, у Запорізькій — 91,3%.
Нижчі показники зафіксували у Волинській області — 41,6%, Чернігівській — 43,1% та Одеській — 53,3%.
Найскладніша ситуація — у Києві, де показник повної готовності, за даними закладів освіти, становить близько 2%. Переважна готовність зафіксована у 23% шкіл міста Києва.
Чи треба посилити безпеку у школах
Нещодавно Міністерство освіти і науки України закликало освітні заклади посилити пожежну безпеку та підготовку до надзвичайних ситуацій.
Також чиновники звернули увагу на пошкодження освітньої інфраструктури внаслідок ворожих ударів та на ризики, пов’язані з експлуатацією електрообладнання. Відповідні рекомендації є в листі МОН.
У відомстві пропонують провести для учнів, студентів і працівників позапланові інструктажі з цивільного захисту, пожежної безпеки та дій у надзвичайних ситуаціях. Якщо є можливість, долучити фахівців ДСНС до практичних занять.
Повʼязані теми:
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter