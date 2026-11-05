МОН закликає заклади освіти в Україні посилити безпеку

Освіта в час війни / Фото: Валентин Мондриївський
Міністерство освіти і науки України закликало освітні заклади посилити пожежну безпеку та підготовку до надзвичайних ситуацій.
Також чиновники звернули увагу на пошкодження освітньої інфраструктури внаслідок ворожих ударів та на ризики, пов’язані з експлуатацією електрообладнання. Відповідні рекомендації є у листі МОН.
Що мають зробити заклади освіти
У відомстві пропонують провести для учнів, студентів і працівників позапланові інструктажі з цивільного захисту, пожежної безпеки та дій у надзвичайних ситуаціях. Якщо є можливість, долучити фахівців ДСНС до практичних занять.
Посадовим особам, відповідальним за пожежну безпеку, МОН пропонує пройти навчання й перевірку знань.
Керівникам закладів також пропонують спланувати шляхи евакуації, організувати профілактичний ремонт електромереж, перевірити справність пожежних кранів і забезпечити технічне обслуговування вогнегасників.
Якщо в закладі перебувають люди з інвалідністю або інші маломобільні особи, в інструкціях слід передбачити порядок дій і шляхи їхньої евакуації.
Окремо МОН наголошує на дотриманні правил пожежної безпеки під час використання генераторів та автономних електростанцій.
У відомстві також звертають увагу на заборону захаращувати шляхи евакуації, користуватися саморобними подовжувачами, що не відповідають вимогам безпеки, та використовувати електрообігрівачі з порушенням інструкцій виробника або там, де їх застосування заборонено.
- Раніше ми розповідали, як Всеукраїнська школа онлайн допомагає не зупиняти навчальний процес у час відключень і тривог.
Повʼязані теми:
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter