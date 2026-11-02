У час відключень і тривог: як Всеукраїнська школа онлайн допомагає не зупиняти навчальний процес

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Зокрема – готуватися до непростого зимового періоду. Як це зробити ефективно, не нашкодивши освітньому процесові, яку роль у цьому відіграє Всеукраїнська школа онлайн і чому платформа не замінює вчителів і вчительок, ми розпитали директорку Українського інституту розвитку освіти (УІРО) Юлію Погребняк.

Директорка Українського інституту розвитку освіти Юлія Погребняк / фото Юлії Погребняк

Цієї осені Міністерство освіти і науки України запропонувало школам три моделі навчання: очну, комбіновану та дистанційну. Формат може змінюватися залежно від безпекової ситуації, але навчальний процес перериватися не має. Чому так важливо готувати ці сценарії завчасно і яке місце тут займає Всеукраїнська школа онлайн?

Перехід на дистанційне чи змішане навчання має бути не рішенням, яке доводиться ухвалювати в момент кризи, а одним із заздалегідь підготовлених сценаріїв. Саме тому МОН рекомендує закладам освіти завчасно визначати можливі сценарії організації навчання та порядок переходу між очним, дистанційним і змішаним форматами. При цьому необхідно враховувати безпекову ситуацію, наявність укриттів, стан інфраструктури та технічні можливості школи, учнів і учениць.

Всеукраїнська школа онлайн є одним із ресурсів, які допомагають організовувати навчання в усіх трьох форматах. Матеріали платформи можна використовувати під час уроків, для самостійної роботи та асинхронного навчання, коли тему опрацьовують у зручний час, не обов’язково одночасно з класом. Якщо школа завчасно визначила порядок роботи, то після переходу на дистанційне навчання не потрібно організовувати кожен урок з нуля: вчителі та учні просто продовжують навчання в іншому форматі.

Безпека залишається пріоритетом, але при цьому не має страждати якість освіти. Як Всеукраїнська школа онлайн допомагає не залишати дитину вдома після тривог та відключень світла з навчанням сам на сам?

Спершу про головне: під час повітряної тривоги потрібно перейти до укриття. Продовжувати навчальну діяльність можна лише тоді, коли для цього є безпечні умови.

А далі важливо, щоб дитина мала до чого повернутися. Якщо учень чи учениця не змогли долучитися до онлайн-заняття через тривогу, відключення електроенергії або відсутність інтернету, до відповідної теми можна повернутися на ВШО, коли знову безпечно і є доступ до платформи. Відеопояснення можна переглядати повторно, а до складної теми повертатися стільки разів, скільки потрібно. Тестові завдання для самоперевірки допомагають зрозуміти, наскільки добре засвоєно матеріал і до чого варто повернутися.

У разі нестабільного зв’язку частину матеріалів можна підготувати наперед: конспекти доступні для завантаження у форматі PDF, тож їх можна опрацьовувати без підключення до мережі. І важливо, що дитина не сама. Навчання організовує школа, вчителі та вчительки дають завдання й зворотний зв’язок, а батьки та інші дорослі можуть допомогти зрозуміти, яку тему вона опрацьовує, разом знайти потрібні матеріали та підтримати її самостійну роботу.

Часто про Всеукраїнську школу онлайн згадують лише тоді, коли школа переходить на дистанційне навчання. Чому, на вашу думку, платформа має бути поруч щодня, а не лише в екстрених ситуаціях?

Наше завдання – у тому, щоб Всеукраїнську школу онлайн сприймали не лише як платформу, до якої звертаються під час дистанційного навчання. Вона має стати звичним та ефективним інструментом щоденної роботи вчительства та навчання учнів і учениць.

На платформі доступні відеоуроки, конспекти й тестові завдання для самоперевірки за шкільною програмою для 5 – 11 класів, а також електронні підручники. Для учнів і учениць це можливість повторити тему, надолужити пропущений матеріал, повторно переглянути пояснення або підготуватися до оцінювання. Для вчителів і вчительок – готовий цифровий контент, оцінений експертами, який можна використовувати під час уроку для пояснення нового матеріалу, його закріплення, а також для самостійної та домашньої роботи. Усе це потрібно не лише тоді, коли школа переходить на дистанційне навчання, а й у звичайному класі. Саме системне використання ВШО дозволяє цілком розкрити потенціал державної цифрової освітньої платформи.

Недавно стартувала програма, у межах якої 100 тисяч учителів і вчительок навчатимуться працювати з ВШО. Паралельно триває інформаційна кампанія "Всеукраїнська школа онлайн завжди поруч". Як пояснити педагогічним працівникам і працівницям, що платформа не замінює їх, а підсилює?

Ми плануємо масштабувати використання платформи не лише завдяки технологіям, а й через підготовку педагогічних працівників і працівниць. Упродовж року, з жовтня 2026 до вересня 2027 року, 100 000 українських учителів і вчительок пройдуть навчання з практичного використання можливостей ВШО в освітньому процесі. Першим етапом став триденний тренінг у Луцьку наприкінці вересня, де навчання пройшли 25 тренерів і тренерок. Надалі саме вони стануть основою для масштабування програми й передаватимуть практичний досвід використання платформи в різних регіонах України.

Головний акцент програми полягає не в тому, щоб просто познайомити вчительство з ВШО, а в тому, щоб навчити інтегрувати цифровий контент у щоденну роботу: використовувати його на очних уроках, організовувати дистанційне та змішане навчання, давати матеріали для самостійної роботи, повторення й надолуження пропущеного.

Водночас ВШО не замінює вчительства чи школу. Платформа надає навчальний контент і цифрові інструменти, а навчання організовує заклад освіти. Саме школа визначає формат роботи, розклад, завдання, спосіб комунікації та зворотного зв’язку. Учителі та вчительки залишаються в центрі навчання: вони можуть обрати потрібний урок ВШО, скопіювати посилання та додати його до навчального середовища класу разом із завданням для самостійної роботи. Для педагогічних працівників і працівниць на платформі також є методичні матеріали, зокрема щодо організації дистанційного та змішаного навчання.

Чимало українських дітей нині навчаються за кордоном, але хочуть зберегти зв’язок з українською школою. Що ВШО може запропонувати їм і їхнім родинам?

Всеукраїнська школа онлайн є державною цифровою освітньою платформою, яка забезпечує безперервний доступ до навчання для вчительства та учнівства в будь-якій точці України та за кордоном. Платформою можна користуватися через вебверсію на різних пристроях із веббраузером, а також через мобільний застосунок ВШО для Android та iPhone. Реєстрація та доступ до навчальних матеріалів безоплатні.

Щоб почати, достатньо зайти на сайт Всеукраїнської школи онлайн і зареєструватися. На сторінці «Як користуватися» є відеоінструкції, пояснення щодо реєстрації та роботи з курсами. Батьки та інші дорослі можуть допомогти дитині зрозуміти, яку тему вона опрацьовує, разом знайти потрібні матеріали та підтримати її самостійну роботу.

І наостанок хочу наголосити: ВШО є цифровим інструментом, який допомагає школі бути готовою до різних форматів навчання. Але незалежно від того, де відбувається урок, головним завжди залишається питання безпеки. Якщо школа переходить на дистанційний або змішаний формат, це має відбуватися відповідно до рішення закладу та заздалегідь визначеного алгоритму.

Ця публікація створена за підтримки ЮНІСЕФ та за фінансування Корейського агентства міжнародного співробітництва (KOICA). Зміст публікації не обов'язково відображає думку KOICA та/або ЮНІСЕФ.