В период отключений и тревог: как Всеукраинская школа онлайн помогает не прерывать учебный процесс

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В частности – готовиться к непростому зимнему периоду. Как сделать это эффективно, не навредив образовательному процессу, какую роль в этом играет Всеукраинская школа онлайн и почему платформа не заменяет учителей, мы спросили у директора Украинского института развития образования (УИРО) Юлии Погребняк.

Директор Украинского института развития образования Юлия Погребняк / фото Юлии Погребняк

Этой осенью Министерство образования и науки Украины предложило школам три модели обучения: очную, комбинированную и дистанционную. Формат может меняться в зависимости от ситуации с безопасностью, но учебный процесс прерываться не должен. Почему так важно готовить эти сценарии заранее и какое место здесь занимает Всеукраинская школа онлайн?

Переход на дистанционное или смешанное обучение должен быть не решением, которое приходится принимать в момент кризиса, а одним из заранее подготовленных сценариев. Именно поэтому МОН рекомендует учебным заведениям заранее определять возможные сценарии организации обучения и порядок перехода между очным, дистанционным и смешанным форматами. При этом необходимо учитывать ситуацию с безопасностью, наличие укрытий, состояние инфраструктуры и технические возможности школы, учеников и учениц.

Всеукраинская школа онлайн является одним из ресурсов, помогающих организовывать обучение во всех трех форматах. Материалы платформы можно использовать во время уроков, для самостоятельной работы и асинхронного обучения, когда тему прорабатывают в удобное время, не обязательно одновременно с классом. Если школа заранее определила порядок работы, то после перехода на дистанционное обучение не нужно организовывать каждый урок с нуля: учителя и ученики просто продолжают обучение в другом формате.

Безопасность остается приоритетом, но при этом не должно страдать качество образования. Как Всеукраинская школа онлайн помогает не оставлять ребенка дома после воздушных тревог и отключений света наедине с учебой?

Сначала о главном: во время воздушной тревоги нужно укрыться. Продолжать учебную деятельность можно только тогда, когда для этого созданы безопасные условия.

А дальше важно, чтобы у ребенка было к чему вернуться. Если ученик или ученица не смогли присоединиться к онлайн-занятию из-за тревоги, отключения электричества или отсутствия интернета, к соответствующей теме можно вернуться на ВШО, когда снова станет безопасно и появится доступ к платформе. Видеообъяснения можно просматривать повторно, а к сложной теме возвращаться столько раз, сколько нужно. Тестовые задания для самопроверки помогают понять, насколько хорошо усвоен материал и к чему стоит вернуться.

В случае нестабильной связи часть материалов можно подготовить заранее: конспекты доступны для скачивания в формате PDF, поэтому их можно прорабатывать без подключения к сети. И важно, что ребенок не один. Обучение организует школа, учителя задают задания и дают обратную связь, а родители и другие взрослые могут помочь понять, какую тему он изучает, вместе найти нужные материалы и поддержать его самостоятельную работу.

Часто о Всеукраинской школе онлайн вспоминают только тогда, когда школа переходит на дистанционное обучение. Почему, по вашему мнению, платформа должна быть рядом каждый день, а не только в экстренных ситуациях?

Наша задача – в том, чтобы Всеукраинскую школу онлайн воспринимали не только как платформу, к которой обращаются во время дистанционного обучения. Она должна стать привычным и эффективным инструментом повседневной работы учителей и обучения учеников и учениц.

На платформе доступны видеоуроки, конспекты и тестовые задания для самопроверки по школьной программе для 5–11 классов, а также электронные учебники. Для учеников и учениц это возможность повторить тему, наверстать пропущенный материал, еще раз посмотреть объяснения или подготовиться к контрольной работе. Для учителей – готовый цифровой контент, оцененный экспертами, который можно использовать во время урока для объяснения нового материала, его закрепления, а также для самостоятельной и домашней работы. Все это необходимо не только тогда, когда школа переходит на дистанционное обучение, но и в обычном классе. Именно системное использование ВШО позволяет в полной мере раскрыть потенциал государственной цифровой образовательной платформы.

Недавно стартовала программа, в рамках которой 100 тысяч учителей и учительниц будут учиться работать с ВШО. Параллельно продолжается информационная кампания "Всеукраинская школа онлайн всегда рядом". Как объяснить педагогам, что платформа не заменяет их, а усиливает?

Мы планируем расширить использование платформы не только благодаря технологиям, но и за счет подготовки педагогов. В течение года, с октября 2026 по сентябрь 2027 года, 100 000 украинских учителей и учительниц пройдут обучение по практическому использованию возможностей ВШО в образовательном процессе. Первым этапом стал трехдневный тренинг в Луцке в конце сентября, где обучение прошли 25 тренеров. В дальнейшем именно они станут основой для расширения программы и будут передавать практический опыт использования платформы в разных регионах Украины.

Главный акцент программы заключается не в том, чтобы просто познакомить учителей с ВШО, а в том, чтобы научить интегрировать цифровой контент в повседневную работу: использовать его на очных уроках, организовывать дистанционное и смешанное обучение, предоставлять материалы для самостоятельной работы, повторения и наверстывания пропущенного.

В то же время ВШО не заменяет учителей или школу. Платформа предоставляет учебный контент и цифровые инструменты, а обучение организует учебное заведение. Именно школа определяет формат работы, расписание, задания, способ коммуникации и обратной связи. Учителя остаются в центре учебного процесса: они могут выбрать нужный урок на платформе ВШО, скопировать ссылку и добавить его в учебную среду класса вместе с заданием для самостоятельной работы. Для педагогов на платформе также доступны методические материалы, в частности по организации дистанционного и смешанного обучения.

Многие украинские дети сейчас учатся за рубежом, но хотят сохранить связь с украинской школой. Что ВШО может предложить им и их семьям?

Всеукраинская школа онлайн – это государственная цифровая образовательная платформа, которая обеспечивает непрерывный доступ к обучению для учителей и учеников в любой точке Украины и за рубежом. Платформой можно пользоваться через веб-версию на различных устройствах с веб-браузером, а также через мобильное приложение ВШО для Android и iPhone. Регистрация и доступ к учебным материалам бесплатны.

Чтобы начать, достаточно зайти на сайт Всеукраинской школы онлайн и зарегистрироваться. На странице "Как пользоваться" есть видеоинструкции, объяснения по регистрации и работе с курсами. Родители и другие взрослые могут помочь ребенку понять, что он изучает, вместе найти нужные материалы и поддержать его самостоятельную работу.

И в заключение хочу подчеркнуть: ВШО – это цифровой инструмент, который помогает школе быть готовой к различным форматам обучения. Но независимо от того, где проходит урок, главным всегда остается вопрос безопасности. Если школа переходит на дистанционный или смешанный формат, это должно происходить в соответствии с решением учебного заведения и заранее определенным алгоритмом.

Эта публикация создана при поддержке ЮНИСЕФ и при финансовой поддержке Корейского агентства международного сотрудничества (KOICA). Содержание публикации не обязательно отражает мнение KOICA и/или ЮНИСЕФ.