"Місць більше, ніж дітей": чи спостерігають у Києві значний відтік зі шкіл та дитсадків

Навчання у Києві / Фото: Запорізька ОВА (ілюстративне)
Напередодні зими у Києві не спостерігають значного відтоку учнів зі шкіл. Натомість очевидним є зменшення кількості дітей у дитсадках.
І це вже тенденція. Про це в інтерв’ю "Главкому" розповів заступник голови Київської міської адміністрації Валентин Мондриївський.
Чи зменшується кількість дітей у столиці?
Посадовець зазначив: якщо глобально дивитися й порівнювати з 2022 роком, то у садках лишилося на 45% менше дітей. На це впливають, зокрема, падіння народжуваності та міграція.
У школах кількість дітей теж зменшується, але не так стрімко. Це теж питання часу. Наприклад, до першого класу цього року пішло дітей менше, ніж попереднього
За його словами, ця різниця ще не дуже велика, але наступного року вона стане більшою.
За п’ять років війни уже маємо проблеми з наповненням перших класів, коли місць у школах більше, ніж дітей. Держава теж це має бачити – діти є маркером глибших процесів
Він при цьому додав, що заклади освіти столиці, попри наявні труднощі, можуть забезпечувати освітній процес.
Вона (ситуація, – ред.) некомфортна, незручна, часто неочікувана, тому що ти не можеш спланувати нормально тиждень, бо не можеш передбачити плани та дії ворога, але ситуація робоча і під контролем
Чи готові школи до зими?
В Україні перевірили готовність шкіл до можливих викликів узимку. Зокрема, спроможність автономно працювати під час тривалих відключень електроенергії – понад 8 годин.
10 887 шкіл (понад 90% закладів загальної середньої освіти) готові.
Рівень готовності шкіл відрізняється залежно від регіону. За даними МОН України, найвищі показники готовності — у прифронтових областях. Зокрема, у Харківській області він становить 99,3%, у Запорізькій — 91,3%.
Найскладніша ситуація — у Києві, де показник повної готовності, за даними закладів освіти, становить близько 2%. Переважна готовність зафіксована у 23% шкіл міста Києва.
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