"Місць більше, ніж дітей": чи спостерігають у Києві значний відтік зі шкіл та дитсадків

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І це вже тенденція. Про це в інтерв’ю "Главкому" розповів заступник голови Київської міської адміністрації Валентин Мондриївський.

Чи зменшується кількість дітей у столиці?

Посадовець зазначив: якщо глобально дивитися й порівнювати з 2022 роком, то у садках лишилося на 45% менше дітей. На це впливають, зокрема, падіння народжуваності та міграція.

У школах кількість дітей теж зменшується, але не так стрімко. Це теж питання часу. Наприклад, до першого класу цього року пішло дітей менше, ніж попереднього– додав Мондриївський.

За його словами, ця різниця ще не дуже велика, але наступного року вона стане більшою.

За п’ять років війни уже маємо проблеми з наповненням перших класів, коли місць у школах більше, ніж дітей. Держава теж це має бачити – діти є маркером глибших процесів– заявив заступник голови КМДА.

Він при цьому додав, що заклади освіти столиці, попри наявні труднощі, можуть забезпечувати освітній процес.

Вона (ситуація, – ред.) некомфортна, незручна, часто неочікувана, тому що ти не можеш спланувати нормально тиждень, бо не можеш передбачити плани та дії ворога, але ситуація робоча і під контролем– переконаний Мондриївський.

Чи готові школи до зими?