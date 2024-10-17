Википедия проводит марафон с призами ко Дню украинского языка: как принять участие

Ко Дню украинского языка Министерство культуры и стратегических коммуникаций совместно с ОО "Викимедиа Украина" проводит марафон – "Неделя украинского языка" в Википедии.

Цель проекта - создать и усовершенствовать как можно больше статей на тему украинского языка и литературы в украиноязычном разделе Википедии, передает Министерство культуры и стратегических коммуникаций.

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Цель языкового марафона

Это мероприятие позволяет расширить влияние украинской культуры в информационном пространстве. В частности, через создание качественного украиноязычного контента, который доступен на глобальном уровне.

Привлечение общественности к таким инициативам не только способствует популяризации языка, но и позволяет каждому сделать свой вклад в укрепление языкового сообщества. Поскольку, украинский язык является основой национальной идентичности и важным фактором безопасности в условиях российской агрессии.

Язык – это больше, чем средство общения. Это наша история, наши ценности и наша общая память. Сегодня важно не только говорить на украинском, но и делать все возможное для распространения его в информационном пространстве, и этот проект – прекрасная возможность внести вклад в его развитие. Эта инициатива, поможет сохранить и приумножить украинский язык на глобальном уровне,

– отметил Николай Точицкий, министр культуры и стратегических коммуникаций Украины.

Когда будет проходить марафон и как к нему присоединиться

"Неделя украинского языка" в Википедии, продлится с 15 октября по 5 ноября.

Приобщиться к марафону могут все желающие. Для начала нужно:

зарегистрироваться в Википедии;

создать или улучшить хотя бы одну статью на тему украинского языка или литературы.

Википедия сразу же предоставляет перечень статей, требующих доработки, перевода или написания. Среди рекомендованных к написанию статей – преимущественно, жизнь и творчество писателей. Среди языковых тем – грамматика, орфографические, лексические разборы, окончания, рутенизмы и прочее, – это статьи без источников или со слишком коротким текстом.

Требования к статьям в Википедии:

должны быть написаны в энциклопедическом стиле;

в Википедии действуют критерии значимости; не стоит создавать статьи, которые им не соответствуют.

Википедия не позволяет плагиата! Поэтому статьи должны содержать текст, сформированный собственно участниками, и не нарушать авторские права;

Текст статей не может содержать нечитаемый машинный перевод;

Википедия не позволяет оригинальных исследований, все неочевидные утверждения должны быть подкреплены ссылками на авторитетные источники.

В Википедии действует правило о нейтральном взгляде. Согласно ему, статья должна носить беспристрастное содержание и осветить все имеющиеся взгляды.

Статьи не должны содержать грубых нарушений других правил Википедии.

Что ожидает участников марафона

Чтобы поощрить к участию в "Неделе украинского языка" Википедия обещает награды:

Отличия – их получат все активные участники тематической недели. Для этого надо создать или существенно улучшить по крайней мере три статьи в соответствии с базовыми требованиями.

Ценные призы ценные призы – книги или подарочные сертификаты на их покупку – получат от МКСК самые активные участники и участницы. Также приз можно получить, если ваша статья, созданная или существенно улучшенная в рамках проекта, получит статус "хорошей" или "избранной" (до 8 декабря).

– книги или подарочные сертификаты на их покупку – получат от МКСК самые активные участники и участницы. Также приз можно получить, если ваша статья, созданная или существенно улучшенная в рамках проекта, получит статус "хорошей" или "избранной" (до 8 декабря). Также будет возможность получить официальный диплом и / или сертификат участия. Для этого также нужно создать или существенно улучшить по крайней мере три статьи в соответствии с базовыми требованиями.

По словам, Ильи Корнийко, председателя Правления ОО "Викимедиа Украина", Википедию создают и развивают волонтеры – любой может начать новую или улучшить любую существующую статью. Поэтому мы надеемся, что Неделя украинского языка станет хорошей мотивацией для экспертов и эксперток в области – ученых, учителей, преподавателей, студентов, библиотекарей – приобщиться к развитию крупнейшей свободной энциклопедии, которой пользуются миллионы людей.