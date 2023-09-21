1 сентября в Украине стартовал новый учебный год. Полмиллиона учеников снова сели за парты, несмотря на полномасштабную войну. А уже через неделю они поздравят своих учителей с профессиональным праздником.

Поэтому школьникам следует готовиться к празднику заранее. Когда в Украине будут отмечать День учителя в 2023 году, расскажет 24 Канал.

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День учителя в Украине – когда празднуют в 2023 году

Обычно в нашей стране День учителя отмечается в первое воскресенье октября. 2023 педагоги будут отмечать профессиональный праздник в воскресенье, 1 октября. Однако ученики, как обычно, поздравят своих наставников накануне – в пятницу, 29 сентября.

Заметим, что 1 октября – праздник не только учителей, но и всех педагогических работников и педагогов.

День учителя – история

Этот праздник начал отмечать еще в XIX веке. Однако массово – только во второй половине ХХ века.

В 1994 году ЮНЕСКО одобрила 5 октября международным праздником – Днем учителя. Затем праздник начали отмечать во всем мире. В том же году Указ Президента Украины "О Дне работника образования" этот праздник согласовал и в нашем государстве.

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Как празднуют День учителя во время полномасштабной войны

День учителя в Украине – рабочий день. В этот день или накануне в школах организуют различные праздничные мероприятия. Таким образом дети благодарят педагогов за знания.

Однако во время полномасштабной войны с Россией родители учеников и даже сами учителя призывают школьников не дарить им цветы и подарки. Деньги они просят направлять на ВСУ.

Так, в 2022 году во многих школах и лицеях Украины средства, за которые планировали купить подарки педагогам, отдали на армию.