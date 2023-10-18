Часть учеников не будет отдыхать: когда будут осенние каникулы в Киевской и Тернопольской областях

Школы в Украине могут самостоятельно формировать графики каникул. Даже вправе перенести отдых школьников на другое время.

Все же в школах Тернопольщины и Киевщины предусмотрели осенние каникулы. Но не во всех общинах. Когда учащиеся в Киевской и Тернпольской областях пойдут на осенние каникулы, подскажет Образование 24.

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Когда осенние каникулы в школах Киевщины

Школьники на Киевщине осенью будут отдыхать от обучения в разное время, уточнили в Департаменте образования и науки Киевской ОВА. Даты зависят от структуры и продолжительности учебного года и срока зимних каникул.

Так, 284 школы – около половины всех – запланировали осенние каникулы на период 23 – 29 октября. С 30 октября по 5 ноября будут каникулы учащиеся еще 212 заведений области. В 4 школах запланировали осенний отдых детей в другие сроки.

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Зато перенесли осенние каникулы на зиму в 130 школах в Маловильшанской, Ставищенской, Таращанской, Переяславской, Пристоличной, Девичковской, Калиновской и Кожанской общинах.