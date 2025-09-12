Учебный год в Италии: когда начинается и когда отдыхают школьники и студенты
- Учебный год в Италии начинается в разные даты в каждом регионе, обычно между 5 и 15 сентября.
- Школьные каникулы включают две недели на Рождество, одну неделю на Пасху, и более двух месяцев летом, с возможными дополнительными каникулами в октябре и феврале.
Украинцы в Италии одна из крупнейших диаспор. А еще там немало детей и студентов, которые совмещают обучение в итальянских и украинских учебных заведениях. Но не всегда графики обучения совпадают.
Когда запланированы каникулы в школах и университетах Италии, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на ресурс primalezione.com.
На когда запланированы каникулы в школах?
Италия – страна Европы в которой проживает значительное количество украинцев. Многие из них имеют статус временной защиты, среди них и дети, которые посещают итальянские и дистанционно – украинские школы.
Заметим! По состоянию на февраль 2024 года, в Италии официально проживало более 254 тысяч украинцев, зарегистрированных с временной защитой. Однако реальное количество превышает 1 миллион человек, учитывая незарегистрированных мигрантов и беженцев. Украинская община в Италии является одной из самых многочисленных национальных групп иностранцев.
Фиксированной даты как в Украине 1 сентября в Италии нет. Учебный год начинается в каждом регионе по разному, но традиционно с середины сентября – примерно на 10 – 15 число. Даты начала обучения и каникул утверждаются Министерством образования (MIUR) и местными органами власти.
В этом году, например, самыми первыми в школу пойдут ученики региона Альто-Адидже – 5 сентября. Самое позднее, 15 сентября, пойдут сразу 5 регионов, от более северной Эмилии-Романьи до более южной Апулии. Все остальные – в период с 5 до 15 сентября.
Учебный год в итальянской школе поделен на два семестра:
- первый длится с сентября до первой половины января,
- второй – со второй половины января до середины июня.
Каждый семестр ученики получают табель (pagella) с баллами от 1 (неудовлетворительно) до 10 (отлично). Сегодня некоторые школы присылают табель родителям учеников на электронную почту или размещают оценки на своей официальной странице.
В Италии школьные каникулы приходятся на такие периоды:
- две недели на Рождество (чаще всего с 26 декабря по 6 января);
- одна неделя в марте или апреле на Пасху, зависит от даты праздника;
- более 2 месяцев летом.
Некоторые регионы имеют и осенние каникулы в конце октября – начале ноября, но длятся лишь 1 – 2 дня. В некоторых регионах есть Карнавальные каникулы в феврале – 2 – 5 дня.
О дополнительных выходных днях в течение года, связанные с местными региональными праздниками или традициями родителям сообщает администрация школы.
Выходные приходятся и на национальные праздники:
- День всех святых – 1 ноября.
- Непорочное зачатие – 25 – 26 декабря.
- Рождество.
- День святого Стефана.
- Новый год – 1 января.
- Богоявление – 6 января.
- День освобождения – 25 апреля.
- День труда – 1 мая.
- День провозглашения республики – 2 июня.
Интересно, что школьное образование в Италии построено так, чтобы родители могли выбрать нужное расписание для ребенка из двух предусмотренных вариантов:
- 40 часов в неделю, понедельник – пятница с 8.30 до 16.30 с предоставлением питания в школьной столовой;
- 27 – 30 часов в неделю, понедельник – суббота, с обедом вне школы.
Некоторые школы устанавливают единый для всех режим учебного процесса.
Точные даты выхода на обучение, каникул и выходных следует узнавать в каждом регионе, а то и школе.
Как будут учиться студенты в Италии?
Итальянские вузы привлекают абитуриентов максимальной гибкостью – студенты сами выбирают часть предметов, составляют собственное расписание и могут менять направление во время обучения. Акцент делается на аналитическое мышление, глубокую теоретическую базу и применение знаний на практике.
Обучение в итальянских вузах начинается с 1 октября. Академический год делится на два семестра – осенний и весенний (primo e secondo semestre) три сессии экзаменов (sessione esami): осенняя (ноябрь), зимняя (январь) и летняя (июнь, июль).
Дважды в год проводятся две апелляции на экзамены (appello di esami) для студентов старших курсов.
Их разделяют зимние каникулы – с конца и декабря до середины января (1 – 2 недели) и сессия.
Второй семестр начинается с середины февраля и продолжается до конца мая, после чего – летняя сессия.
Обычно студенты имеют неделю каникул на Пасху – это большой праздник для итальянцев и выходные в дни важных национальных праздников.
Точные даты следует узнавать в каждом университете.
Какой график обучения в Германии и Испании?
В Германии начало учебного года устанавливается отдельно в каждой федеральной земле, что позволяет избежать перегрузки транспорта и туристических зон. Учебный год в немецких учреждениях высшего образования длится с начала сентября до середины июля, делится на зимний и летний семестры, а точные даты начала и окончания семестров определяют сами университеты.
Учебный год в Испании начинается в сентябре и длится начинается в сентябре и длится до июня, состоя из трех триместров и включая длительные каникулы на Рождество, Пасху и летом. Высшие учебные заведения Испании имеют учебный год с сентября по июнь, закрыты на государственные, региональные и местные праздники, а также на Рождество и Пасху. Точные даты начала и окончания обучения, а также каникул могут отличаться по регионам