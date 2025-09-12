Українці в Італії одна з найбільших діаспор. А ще там чимало дітей та студентів, які поєднують навчання в італійських та українських закладах освіти. Та не завжди графіки навчання збігаються.

Коли заплановані канікули у школах та університетах Італії, розповідає 24 Канал, посилаючись на ресурс primalezione.com.

На коли заплановано канікули у школах?

Італія – країна Європи у якій проживає значна кількість українців. Багато з них мають статус тимчасового захисту, серед них і діти, які відвідують італійські та дистанційно – українські школи.

Зауважимо! Станом на лютий 2024 року, в Італії офіційно проживало понад 254 тисячі українців, зареєстрованих з тимчасовим захистом. Однак реальна кількість перевищує 1 мільйон осіб, враховуючи незареєстрованих мігрантів і біженців. Українська громада в Італії є однією з найчисельніших національних груп іноземців.

Фіксованої дати як в Україні 1 вересня в Італії немає. Навчальний рік розпочинається у кожному регіоні по різному, але традиційно з середини вересня – приблизно на 10 – 15 число. Дати початку навчання та канікул затверджуються Міністерством освіти (MIUR) і місцевими органами влади.

Цього року, наприклад, найпершими в школу підуть учні регіону Альто-Адідже – 5 вересня. Найпізніше, 15 вересня, підуть відразу 5 регіонів, від північнішої Емілії-Романьї до південнішої Апулії. Всі решта – в період з 5 до 15 вересня.

Навчальний рік в італійській школі поділений на два семестри:

перший триває з вересня до першої половини січня,

другий – з другої половини січня до середини червня.

Кожного семестру учні отримують табель (pagella) з балами від 1 (незадовільно) до 10 (відмінно). Сьогодні деякі школи надсилають табель батькам учнів на електронну пошту або розміщують оцінки на своїй офіційній сторінці.

В Італії шкільні канікули припадають на такі періоди:

два тижні на Різдво (найчастіше з 26 грудня по 6 січня);

один тиждень в березні або квітні на Великдень, залежить від дати свята;

понад 2 місяці влітку.

Деякі регіони мають і осінні канікули в кінці жовтня – на початку листопада, але тривають лише 1 – 2 дні. В деяких регіонах є Карнавальні канікули у лютому – 2 – 5 дні.

Про додаткові вихідні дні протягом року, пов'язані з місцевими регіональними святами чи традиціями батькам повідомляє адміністрація школи.

Вихідні припадають і на національні свята:

День усіх святих – 1 листопада.

Непорочне зачаття – 25 – 26 грудня.

Різдво.

День святого Стефана.

Новий рік – 1 січня.

Богоявлення – 6 січня.

День визволення – 25 квітня.

День праці – 1 травня.

День проголошення республіки – 2 червня.

Цікаво, що шкільна освіта в Італії побудовано так, щоб батьки могли вибрати потрібний розклад для дитини з двох передбачених варіантів:

40 годин на тиждень, понеділок – п’ятниця з 8.30 до 16.30 з наданням харчування у шкільній їдальні;

27 – 30 годин на тиждень, понеділок – субота, з обідом поза школою.

Деякі школи встановлюють єдиний для всіх режим навчального процесу.

Точні дати виходу на навчання, канікул та вихідних слід дізнаватись у кожному регіоні, а то і школі.

Як навчатимуться студенти в Італії?

Італійські виші приваблюють абітурієнтів максимальною гнучкістю – студенти самі обирають частину предметів, складають власний розклад і можуть змінювати напрям під час навчання. Акцент робиться на аналітичне мислення, глибоку теоретичну базу та застосування знань на практиці.

Навчання в італійських вишах розпочинається з 1 жовтня. Академічний рік ділиться на два семестри – осінній та весняний (primo e secondo semestre) три сесії екзаменів (sessione esami): осіння (листопад), зимова (січень) і літня (червень, липень).

Двічі на рік проводяться дві апеляції на екзамени (appello di esami) для студентів старших курсів.

Їх розділяють зимові канікули – з кінця та грудня до середини січня (1 – 2 тижні) та сесія.

Другий семестр розпочинається з середини лютого і триває до кінця травня, після чого – літня сесія.

Зазвичай студенти мають тиждень канікул на Великдень – це велике свято для італійців та вихідні у дні важливих національних свят.

Точні дати слід дізнаватися у кожному університеті.

