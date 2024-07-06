Когда летние каникулы в университетах Украины в 2024 году

Большинство студентов в Украине в июле уже отдыхает от учебы. Часть, например выпускники бакалавриата, сдают вступительные экзамены на магистратуру.

Даты отдыха студентов конкретного ЗВО могут отличаться. Как и даты начала и завершения учебного года, отмечает Образование 24.

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Когда летние каникулы в университетах 2024 года

Вузы в Украине являются автономными. При этом во время войны ЗВО могут менять правила и даты вступительных экзаменов и поступления в целом для абитуриентов. Поэтому и обучение в вузах нашей страны может стартовать в разные даты.

О деталях академического календаря на учебный год, в частности и графики каникул в его пределах, вузы сообщают у себя на сайтах.

Так, и летние каникулы для студентов разных курсов разных вузов в нашем государстве стартовали в пределах разных дат. Студенты идут отдыхать после сдачи сессии.

К примеру, в Национальном университете "Киево-Могилянская академия" в пределах 2023 – 2024 учебного года начало летних каникул – 1 июля.

В Украинском католическом университете официальную дату выпускных торжеств прописали на 22 – 23 июня. Второй семестр завершился в вузе 24 июня.

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Где искать подробную информацию о графиках каникул

Не на всех сайтах вузов могут указывать графики каникул. Поэтому подробную информацию следует искать даже на сайтах конкретных факультетов. Если же ее и там нет, тогда стоит обращаться непосредственно в деканат за деталями.

Изменят ли границы учебного года и каникул

Границы нового учебного года могут сместить. Поэтому и летние каникулы в этом году у части студентов могут длиться короче.

Так, Минобразования Украины советовало украинским университетам организовать начало обучения студентов раньше – в августе, ввиду ситуации с электроэнергией в нашем государстве. Соответственно, чтобы завершить обучение позже – в июне. А зимой сделать большие каникулы.