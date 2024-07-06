Дати відпочинку студентів конкретного ЗВО можуть різнитися. Як і дати початку та завершення навчального року, зазначає Освіта 24.

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Коли літні канікули в університетах 2024

Виші в Україні є автономними. При цьому у час війни ЗВО можуть змінювати правила та дати вступних іспитів і вступу загалом для абітурієнтів. Тож і навчання у вишах нашої країни може стартувати у різні дати.

Про деталі академічного календаря на навчальний рік, зокрема й графіки канікул у його межах, виші сповіщають у себе на вебсайтах.

Так, і літні канікули для студентів різних курсів різних вишів у нашій державі стартували у межах різних дат. Студенти йдуть відпочивати після складання сесії.

До прикладу, у Національному університеті "Києво-Могилянська академія" у межах 2023 – 2024 навчального року початок літніх канікул – 1 липня.

В Українському католицькому університеті офіційну дату випускних урочистостей прописали на 22 – 23 червня. Другий семестр завершився у виші 24 червня.

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Де шукати детальну інформацію про графіки канікул

Не на усіх сайтах вишів можуть вказувати графіки канікул. Тож детальну інформацію варто шукати навіть на сайтах конкретних факультетів. Якщо ж її і там немає, тоді варто звертатися безпосередньо у деканат за деталями.

Чи змінять межі навчального року та канікул

Межі нового навчального року можуть змістити. Тож і літні канікули цьогоріч у частини студентів можуть тривати коротше.

Так, Міносвіти України радило українським університетам організувати початок навчання студентів раніше – у серпні, зважаючи на ситуацію з електроенергією у нашій державі. Відповідно, щоб завершити навчання пізніше – у червні. А взимку зробити більші канікули.