Когда учащиеся на Волыни и Хмельнитчине идут на осенние каникулы
Большинство украинских школьников этой осенью уйдут на школьные каникулы. Они в большинстве своем стартуют 23 октября.
Однако даты отличаются – все зависит от ситуации и региона. Когда осенние каникулы в 2023 году в школах Волыни и Хмельницкой области, рассказывает Образование 24.
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Когда осенние каникулы в школах Волыни
На Волыни в учеников будут осенние каникулы. Руководитель управления образования и науки Волынской ОВА Наталья Матвиюк рассказала, что в школах Волынской области в основном каникулы начнутся 30 октября и продлятся до 5 ноября. Все же общины и школы могут принимать решение самостоятельно и изменить даты отдыха детей.
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Когда будут отдыхать ученики в Хмельницкой области
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Начальник департамента образования и науки Хмельницкого городского совета Ольга Кшановская отметила, что в большинстве школ осенние каникулы начинаются 23 октября. Будут продолжаться до 29 октября, пишет vsim.ua.
Отдельные учебные заведения организуют каникулы в два этапа: одни ученики школы учатся, другие – отдыхают. Так, в этих школах одни учащиеся уходят на каникулы 23 октября, другие – 30 октября. Все школьники будут отдыхать от учебы неделю.