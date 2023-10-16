Когда учащиеся на Волыни и Хмельнитчине идут на осенние каникулы

Большинство украинских школьников этой осенью уйдут на школьные каникулы. Они в большинстве своем стартуют 23 октября.

Однако даты отличаются – все зависит от ситуации и региона. Когда осенние каникулы в 2023 году в школах Волыни и Хмельницкой области, рассказывает Образование 24.

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Когда осенние каникулы в школах Волыни

На Волыни в учеников будут осенние каникулы. Руководитель управления образования и науки Волынской ОВА Наталья Матвиюк рассказала, что в школах Волынской области в основном каникулы начнутся 30 октября и продлятся до 5 ноября. Все же общины и школы могут принимать решение самостоятельно и изменить даты отдыха детей.

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Когда будут отдыхать ученики в Хмельницкой области