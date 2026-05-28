Когда прозвучит последний звонок в школах Украины: даты в разных городах
В конце мая в большинстве школ Украины звучит последний звонок. Однако даты окончания учебного года различаются.
В основном обучение в школах де-факто закончится в конце мая.
Когда прозвучит последний звонок в школах в 2026 году?
В разных городах и областях школьники услышат последний звонок в разные даты, отмечает Education.ua.
Киев
В столичных школах праздник состоится 29 мая. В июне еще могут быть занятия для преодоления образовательных потерь. Также будут проводить тренинги, языковые клубы и другие активности.
Харьков
Последний звонок в школах Харькова также запланировали на 29 мая.
Одесса
29 мая заканчивается учебный год и в школах Одессы. Последний звонок будут проводить в основном для учеников выпускных классов.
Львов
В части львовских школ учебный год продолжается до 5 июня 2026 года.
Днепр
До 29 мая 2026 года продолжается учебный год и в школах Днепра.
Житомир
Департамент образования рекомендовал местным школам провести последний звонок 6 июня.
Черкассы
В Черкассах последний звонок в школах состоится 29 мая.
Запорожье
29 мая прозвучит последний звонок и для учеников Запорожья.
Ровно
В школах Ровно последний звонок прозвучит 29 мая также.
Кропивницкий
В Кропивницком в большинстве школ учебный год завершится 29 мая. В некоторых последний звонок запланировали на 22, 28 и 30 мая, а также 1, 2 и 5 июня.
Луцк
В городе праздник для учеников будет 29 – 30 мая.
Чернигов
29 мая планируют торжества и в школах Чернигова.
Ивано-Франковская область
Последний звонок для учеников коломыйских школ прозвучит 29 мая.
Тернополь
Последний звонок в школах города состоится 30 мая.
Какие границы этого учебного года?
- Этот учебный год в школах Украины начался 1 сентября 2025 года.
- Продлится официально до 30 июня 2026 года, сообщали в МОН Украины.
- Даты и продолжительность отдыха могут определять на местах. Это в полномочиях педагогического совета школы.
- Управления образования на местах только рекомендуют ориентировочные даты каникул для школ. На местах также должны учитывать ситуацию с безопасностью и энергетическую ситуацию.