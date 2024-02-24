Когда в Киеве начнется зачисление детей в первые классы

В Киеве принимать документы от родителей по зачислению детей в первые классы начнут раньше. Их можно подать уже во время весенних каникул - с 25 марта.

Продлится прием документов до 31 мая. Документы можно принести в школу лично, прислать в электронном виде или по почте, отметил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

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Что нужно для зачисления ребенка в первый класс

Чиновник отметил, что главное – безопасность. И добавил, что в этом учебном году очное обучение в столице обеспечили почти 186 тысячам учеников. Почти 24 тысячи – первоклассники.

Для зачисления ребенка в первый класс достаточно заявления одного из его родителей, предоставленных собственноручно или сканированных копий или фотокопий, направленных собственноручно, или по электронной почте в адрес школы. Оригиналы документов, включая медицинские справки, можно подавать позже,

– уточнил Мондриевский.

И добавил, что главным критерием зачисления в первые классы является территориальная доступность. А льготы для зачисления в первые классы распространяют на детей зарегистрированных переселенцев, детей работников этих образовательных учреждений и тех детей, чьи братья или сестры уже учатся в выбранной школе.

Хочу подчеркнуть, что, кроме выше названных условий, для приоритетного зачисления в первые классы никаких других не существует. Любые финансовые взносы в фонды, которые сотрудничают с учебными заведениями, являются исключительно добровольными и не гарантируют поступления в школу,

– акцентировал Мондриевский.

И добавил: если кому-то из родителей будут пытаться "продавать" места в школах, стоит обращаться в милицию и сообщать о фактах коррупции.