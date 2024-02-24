Триватиме прийняття документів до 31 травня. Документи можна принести до школи особисто, надіслати в електронному вигляді або поштою, зазначив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

До теми Чи має право Міносвіти закривати школи

Що потрібно для зарахування дитини до першого класу

Чиновник зауважив, що головне – безпека. І додав, що у цьому навчальному році очне навчання у столиці забезпечили майже 186 тисячам учнів. Майже 24 тисячі – першокласники.

Для зарахування дитини до першого класу достатньо заяви одного з її батьків, наданих власноруч або сканованих копій чи фотокопій, направлених власноруч, або електронною поштою на адресу школи. Оригінали документів включно з медичними довідками можна подавати пізніше,

– уточнив Мондриївський.

І додав, що головним критерієм зарахування до перших класів є територіальна доступність. А пільги для зарахування до перших класів поширюють на дітей зареєстрованих переселенців, дітей працівників цих освітніх закладів і тих дітей, чиї брати або сестри вже навчаються в обраній школі.

Хочу наголосити, що, крім вище названих умов, для пріоритетного зарахування до перших класів жодних інших не існує. Будь-які фінансові внески до фондів, які співпрацюють із закладами освіти, є винятково добровільними та не гарантують вступу до школи,

– акцентував Мондриївський.

І додав: якщо комусь із батьків намагатимуться "продавати" місця у школах, варто звертатись до правоохоронців та повідомляти про факти корупції.