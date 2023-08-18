МОН хочет снова взяться за НУШ – Лисовой заявил о работе над реформой

Министерство образования и науки будет продолжать реформировать среднее образование. Проект уже показал свою эффективность, но для его реализации требуются дополнительные средства.

Проект Новой украинской школы – одна из наиболее необходимых и желаемых реформ. Определенную ее часть реализовать уже удалось, но за неимением ресурсов ее развитие происходит не так быстро, как этого хотелось бы.

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Внедрение НУШ возвращается

Как рассказал глава Министерства образования и науки Оксен Лисовой, проект НУШ уже в скором времени планируют восстановить. Реформа уже стартовала, но "застряла" на начальном этапе.

Вышли в базовую школу и проект остановился. И год педагоги извлекали это все на собственном энтузиазме, по сути спасали эту реформу,

– рассказал министр.

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По его словам, правительство уже выделило 1,5 миллиарда гривен на закупку необходимого оборудования для базовой школы и школ на деоккупированных территориях. Следовательно, уже в ближайшее время можно будет говорить о возобновлении реформы.

Также Лисовой отметил, что уже на начальной стадии НУШ продемонстрировала свою эффективность. Родители оставили хорошие отзывы, а показатели результативности детей существенно выросли.