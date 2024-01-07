Когда ученики в Полтаве и Кропивницком вернутся на обучение после каникул этой зимой
В большинстве школ Украины сегодня завершаются зимние каникулы. В большинстве своем ученики отдыхали от учебы две недели.
Однако даты отдыха детей могут разниться в регионах и городах Украины. Когда закончатся зимние каникулы в школах Полтавы и Кропивницкого, рассказывает Образование 24.
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Когда закончатся зимние каникулы в школах Полтавы
Зимние каникулы в школах Полтавы начались 23 декабря 2023 года.
Учащиеся вернутся на обучение 8 января 2024 года.Незалежно від формату, навчання може бути цікавим та ефективним. Це щодня доводить перша дистанційна школа в Україні "Оптіма", якій довіряють 13 000 родин. Отримайте демодоступ, аби і ваші діти випробували освіту майбутнього вже сьогодні.
Когда школьники в Кропивницком вернутся на обучение
В большинстве школ Кропивницкого зимние каникулы стартовали 25 декабря 2023 года.
Такой график согласовали в 33 из 38 школ города. В этих школах зимние каникулы будут продолжаться до 22 января 2024 года.
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Когда завершатся зимние каникулы в школах Украины
- Зимние каникулы в большинстве школ нашего государства стартовали 25 декабря 2023 года.
- Учащиеся вернутся на обучение 8 января 2024 года.
- Они отдыхают этой зимой в основном две недели.
- Однако часть школьников будет находиться на зимних каникулах три недели или месяц.
- Заметим, что школы могут самостоятельно составлять графики каникул.