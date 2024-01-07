Когда ученики в Полтаве и Кропивницком вернутся на обучение после каникул этой зимой

В большинстве школ Украины сегодня завершаются зимние каникулы. В большинстве своем ученики отдыхали от учебы две недели.

Однако даты отдыха детей могут разниться в регионах и городах Украины. Когда закончатся зимние каникулы в школах Полтавы и Кропивницкого, рассказывает Образование 24.

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Когда закончатся зимние каникулы в школах Полтавы

Зимние каникулы в школах Полтавы начались 23 декабря 2023 года.

Учащиеся вернутся на обучение 8 января 2024 года.

Когда школьники в Кропивницком вернутся на обучение

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В большинстве школ Кропивницкого зимние каникулы стартовали 25 декабря 2023 года.

Такой график согласовали в 33 из 38 школ города. В этих школах зимние каникулы будут продолжаться до 22 января 2024 года.

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Когда завершатся зимние каникулы в школах Украины