Однак дати відпочинку дітей можуть різнитися у регіонах та містах України. Коли закінчаться зимові канікули у школах Полтави і Кропивницького, розповідає Освіта 24.
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Коли закінчаться зимові канікули у школах Полтави
Зимові канікули у школах Полтави розпочалися 23 грудня 2023 року.
Учні повернуться на навчання 8 січня 2024 року.
Коли школярі у Кропивницькому повернуться на навчання
У більшості шкіл Кропивницького зимові канікули стартували 25 грудня 2023 року.
Такий графік погодили у 33 з 38 шкіл міста. У цих школах зимові канікули триватимуть по 22 січня 2024 року.
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Коли завершаться зимові канікули у школах України
- Зимові канікули у більшості шкіл нашої держави стартували 25 грудня 2023 року.
- Учні повернуться на навчання 8 січня 2024 року.
- Вони відпочивають цієї зими переважно два тижні.
- Однак частина школярів перебуватиме на зимових канікулах три тижні або місяць.
- Зауважимо, що школи можуть самостійно складати графіки канікул.