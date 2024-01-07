Однак дати відпочинку дітей можуть різнитися у регіонах та містах України. Коли закінчаться зимові канікули у школах Полтави і Кропивницького, розповідає Освіта 24.

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Коли закінчаться зимові канікули у школах Полтави

Зимові канікули у школах Полтави розпочалися 23 грудня 2023 року.

Учні повернуться на навчання 8 січня 2024 року.

Коли школярі у Кропивницькому повернуться на навчання

У більшості шкіл Кропивницького зимові канікули стартували 25 грудня 2023 року.

Такий графік погодили у 33 з 38 шкіл міста. У цих школах зимові канікули триватимуть по 22 січня 2024 року.

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Коли завершаться зимові канікули у школах України

  • Зимові канікули у більшості шкіл нашої держави стартували 25 грудня 2023 року.
  • Учні повернуться на навчання 8 січня 2024 року.
  • Вони відпочивають цієї зими переважно два тижні.
  • Однак частина школярів перебуватиме на зимових канікулах три тижні або місяць.
  • Зауважимо, що школи можуть самостійно складати графіки канікул.