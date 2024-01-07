Так, зимові канікули у межах цього навчального року у різних регіонах України мають різну тривалість. Коли закінчаться зимові канікули у школах Вінниці та Тернополя, розповідає Освіта 24.
Дивіться також Коли закінчаться зимові канікули у школах різних міст і областей України
Коли закінчаться зимові канікули у школах Вінниці
Зимові канікули у школах Вінниці стартували 23 грудня 2023 року.
Учні відпочиватимуть від навчання до 8 січня 2024 року.
Коли учні у Тернополі повернуться на навчання
Зимові канікули у школах Тернополя розпочалися 13 грудня 2023 року і триватимуть до 7 січня 2024 року.
Другий семестр у тернопільських школах стартує 8 січня 2024 року.
Дивіться також Дати різні: коли закінчаться зимові канікули у школах Львова та області
Коли завершаться зимові канікули у школах України
- Зимові канікули у більшості шкіл України стартували 25 грудня 2023 року.
- Учні не вчитимуться переважно до 8 січня 2024 року.
- Однак чимало дітей перебуватиме на канікулах і три тижні чи й протягом місяця.
- Зауважимо, що школи можуть самостійно складати графіки канікул.