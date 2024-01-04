Усе залежить від графіка канікул у конкретній школі. Коли закінчаться зимові канікули у школах Львова та області, розповідає Освіта 24.
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Коли закінчаться зимові канікули у школах Львова
У Львові кожна школа може самостійно складати графіки канікул. Тож дати зимового відпочинку учнів різняться.
Все ж більшість школярів у Львові пішла на канікули цієї зими 25 грудня 2023 року. Відпочиватимуть вони від навчання здебільшого до 7 або до 14 січня 2024 року.
Відпочинок решти учнів у місті розпочався в інші дні.
Зауважимо, що й перший семестр у школах міста завершився у різні дні.
Коли учні на Львівщині повернуться на навчання
Керівництво шкіл у Львівській області також може самостійно погоджувати дати канікул учнів.
Так, у межах цього навчального року школярі в області відпочивають від навчання не одночасно.
Все ж у більшості шкіл Львівщини зимові канікули розпочалися 23 або 25 грудня 2023 року.
Школярі повернуться на навчання 8 або 15 січня 2024 року.