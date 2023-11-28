Більшість учнів у місті Лева піде на зимові канікули з 25 грудня. Відпочинок решти школярів стартує в інші дні.

Читайте Коли учні підуть на зимові канікули у навчальному році 2023 – 2024

Коли будуть зимові канікули у школах у Львові 2023 – 2024

Так, у Львові кожна школа має право самостійно складати графіки канікул. Також директори вирішують, чи взагалі відправляти учнів на ті чи інші канікули у межах навчального року, чи перенести відпочинок дітей на інший період.

У Львівській міськраді при цьому нагадали, що завершиться перший семестр у школах міста цього навчального року у різні дні. Адже навчальні заклади погоджують структуру навчального року самостійно. При цьому подають її в освітнє управління ЛМР.

Так, профільне управління оприлюднило конкретні дати зимових канікул 2023 – 2024 у школах Львова.

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Коли будуть зимові канікули у школах Львівщини