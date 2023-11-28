Большинство учеников в городе Льва уйдут на зимние каникулы с 25 декабря. Отдых остальных школьников стартует в другие дни.
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Когда будут зимние каникулы в школах во Львове 2023 – 2024
Так, во Львове каждая школа имеет право самостоятельно составлять графики каникул. Также директора решают, отправлять ли учащихся на те или иные каникулы в рамках учебного года, или перенести отдых детей на другой период.
Во Львовском горсовете при этом напомнили, что завершится первый семестр в школах города этого учебного года в разные дни. Ведь учебные заведения согласовывают структуру учебного года самостоятельно. При этом подают ее в образовательное управление ЛГС.
Так, профильное управление обнародовало конкретные даты зимних каникул 2023 – 2024 в школах Львова.
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Когда будут зимние каникулы в школах Львовщины
- Школы на Львовщине также могут самостоятельно принимать решение о датах каникул.
- Так, учащиеся будут отдыхать зимой от учебы одновременно.
- В большинстве школ зимние каникулы стартуют 23 или 25 декабря. Дети не будут учиться до 7 или 14 января.