При этом школы могут самостоятельно составлять графики отдыха учащихся. Когда будут зимние каникулы в школах Львовской области, читайте дальше.
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Когда зимние каникулы в школах Львовщины
Во Львовской области ученики будут отдыхать зимой от учебы неодновременно. В одних школах зимние каникулы стартуют быстрее, в других – позже. Все потому, что каждая община самостоятельно устанавливает сроки и дает отпуск школьников.
В департаменте образования и науки Львовской ОВА при этом назвали приблизительные даты зимних каникул в школах области.
В большинстве учебных заведений зимний отпуск учеников стартует 23 или 25 декабря. Дети не будут учиться до 7 или 14 января.
В некоторых школах зимние каникулы стартуют 18 декабря.
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Когда зимние каникулы в школах Львова 2023 – 2024
- Во Львове каждая школа может самостоятельно определить продолжительность зимних каникул.
- В большинстве своем ученики пойдут на зимний отдых 25 декабря 2023 года. Будут отдыхать учащиеся до 14 января 2024 года.
- Главное, чтобы школы отработали 175 дней в учебном году, говорят в горсовете.