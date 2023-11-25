При этом школы могут самостоятельно составлять графики отдыха учащихся. Когда будут зимние каникулы в школах Львовской области, читайте дальше.

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Когда зимние каникулы в школах Львовщины

Во Львовской области ученики будут отдыхать зимой от учебы неодновременно. В одних школах зимние каникулы стартуют быстрее, в других – позже. Все потому, что каждая община самостоятельно устанавливает сроки и дает отпуск школьников.

В департаменте образования и науки Львовской ОВА при этом назвали приблизительные даты зимних каникул в школах области.

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В большинстве учебных заведений зимний отпуск учеников стартует 23 или 25 декабря. Дети не будут учиться до 7 или 14 января.

В некоторых школах зимние каникулы стартуют 18 декабря.

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