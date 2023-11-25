При цьому школи можуть самостійно складати графіки відпочинку учнів. Коли будуть зимові канікули у школах Львівщини, читайте далі.

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Коли зимові канікули у школах Львівщини

На Львівщині учні відпочиватимуть взимку від навчання неодночасно. В одних школах зимові канікули стартують швидше, в інших – пізніше. Усе тому, що кожна громада самостійно встановлює терміни та дати відпочинку школярів.

У департаменті освіти та науки Львівської ОВА при цьому назвали приблизні дати зимових канікул у школах області.

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У більшості навчальних закладів зимовий відпочинок учнів стартує 23 або 25 грудня. Діти не вчитимуться до 7 або 14 січня.

В окремих школах зимові канікули стартують 18 грудня.

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