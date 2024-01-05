Когда закончатся зимние каникулы в школах разных городов и областей Украины

Большинство школьников в Украине сейчас отдыхают на зимних каникулах. Их отдых от обучения этой зимой длится в основном от двух недель до месяца.

Даты зимних каникул при этом разнятся в разных областях и даже городах нашего государства. Когда ученики вернутся на обучение, рассказывает Образование 24.

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Когда закончатся зимние каникулы в школах Украины

Так, в рамках учебного года власти на местах и даже руководство школ могут самостоятельно согласовывать даты каникул. Многие из них таким правом воспользовались.

Киев и область

В Киеве учащиеся ушли на зимние каникулы 23 декабря 2023 года. Вернутся на обучение 8 января 2024 года.

В Киевской области дети отдыхают в течение разных дат. Не учатся от 2 до 3 недель. В 45 общинах области зимние каникулы стартовали 25 декабря. Еще в 24 общинах – 1 января 2024 года. В 341 школе области они продлятся 2 недели, а в 286 – 3 недели.

Львов и область

Большинство учеников во Львове ушли на зимние каникулы 25 декабря 2023 и вернется на обучение 7 или 14 января 2024 года. Конкретные даты зимних каникул в школах города можно из найти по ссылке.

Во Львовской области большинство учеников отдыхают с 23 – 25 декабря 2023 года до 7 или 14 января.

Днепр

В Днепре зимние каникулы стартовали 23 декабря 2023 года и завершатся 8 января 2024 года.

Харьков и область

В Харьковской области зимние каникулы в большинстве школ начались 30 декабря. В части общин дети ушли отдыхать 23, 25, 27 и 29 декабря. Их зимний отдых будет длиться 2 недели.

Хмельницкий

В 50 из 52 школ Хмельницкого учащиеся отдыхают зимой в течение 25 декабря 2023 – 8 января 2024 года.

Ивано-Франковск

В школах Ивано-Франковска зимние каникулы будут длиться месяц. Дети отдыхают с 22 декабря 2023 года и по 26 января 2024 года.

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Луцк

Зимние каникулы в школах Луцка стартовали 25 декабря 2023 и продлятся до 8 января 2024 включительно.

Ровно

Школьники в Ровно ушли на зимний отдых 22 декабря 2023 и вернутся на обучение 8 января 2024 года.

Винница

В Виннице зимние каникулы в школах длятся 16 дней. Дети ушли отдыхать 23 декабря 2023 и вернутся на обучение 8 января 2024 года.

Тернополь

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Зимние каникулы в школах Тернополя начались 13 декабря 2023 и продлятся до 7 января 2024 года.

Полтава

Учащиеся в Полтаве не учатся этой зимой с 23 декабря 2023 года по 8 января 2024 года.

Кропивницкий

В 33 школах города зимние каникулы длятся с 25 декабря 2023 года по 22 января 2024 года. Остальные учебные заведения определили другие даты отдыха учащихся.

Мукачево

Каникулы в школах Мукачево продлятся месяц. Учащиеся ушли отдыхать 23 декабря 2023 и не будут учиться до 21 января 2024 года.

Черновцы

В большинстве лицеев и гимназий Черновцов зимние каникулы стартовали 23 и 25 декабря 2023 года. Часть школьников отдыхала до 30 декабря 2023 года. Все же большинство учащихся в Черновцах вернется на обучение 8 января 2024 года.

Житомир

В школах Житомира зимние каникулы стартовали 23 декабря 2023 года. Дети вернутся на учебу 15 января 2024 года.