В большинстве школ Украины сейчас продолжаются зимние каникулы. Дети вернутся на обучение в скором времени.

В большинстве своем ученики отдыхают этой зимой две или три недели. Когда закончатся зимние каникулы в школах Ровно и Житомира, рассказывает Образование 24.

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Когда закончатся зимние каникулы в школах Ровно

Учащиеся в Ровно ушли на зимние каникулы 25 декабря 2023 года. Они будут отдыхать от обучения до 7 января 2024 года включительно.

В то же время школьники в области имеют другой график отдыха от обучения. В Ровенской области более 300 школ запланировали три недели зимних каникул и почти 200 школ – двухнедельные.

Когда ученики в Житомире вернутся на обучение

Дистанційна школа "Оптіма" увійшла у рейтинг найкращих освітніх закладів України за результатами НМТ-2023 року. Це ще раз підкреслює високу якість навчання та ефективність підходів, що використовують викладачі школи.

В школах Житомира зимние каникулы стартовали 23 декабря 2023 года. Школьники будут отдыхать до 14 января 2024 года.

А уже 15 января 2024 вернутся на обучение.