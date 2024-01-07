Когда закончатся зимние каникулы в школах Винницы и Тернополя
Большинство учащихся в Украине уже завтра, 8 января, вернется на обучение после зимних каникул. Однако многие школьники отдыхают в рамках другого графика.
Так, зимние каникулы в рамках этого учебного года в разных регионах Украины имеют разную продолжительность. Когда закончатся зимние каникулы в школах Винницы и Тернополя, рассказывает Образование 24.
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Когда закончатся зимние каникулы в школах Винницы
Зимние каникулы в школах Винницы стартовали 23 декабря 2023 года.
Учащиеся будут отдыхать от учебы до 8 января 2024 года.Розумієте, що шкільна очна освіта перестала давати дитині базові знання? Це не привід для паніки. Щоб відчути різницю у підході до викладання та забезпечити дитину найкращими навчальними матеріалами, випробуйте дистанційне навчання у школі "Оптіма" або ж зверніться до репетиторів від Optima Academy.
Когда ученики в Тернополе вернутся на учебу
Зимние каникулы в школах Тернополя начались 13 декабря 2023 и продлятся до 7 января 2024 года.
Второй семестр тернопольских школ стартует 8 января 2024 года.
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Когда завершатся зимние каникулы в школах Украины
- Зимние каникулы в большинстве школ Украины стартовали 25 декабря 2023 года.
- Учащиеся не будут учиться в основном до 8 января 2024 года.
- Однако многие дети будут находиться на каникулах и три недели или в течение месяца.
- Заметим, что школы могут самостоятельно составлять графики каникул.