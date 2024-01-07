Большинство учащихся в Украине уже завтра, 8 января, вернется на обучение после зимних каникул. Однако многие школьники отдыхают в рамках другого графика.

Так, зимние каникулы в рамках этого учебного года в разных регионах Украины имеют разную продолжительность. Когда закончатся зимние каникулы в школах Винницы и Тернополя, рассказывает Образование 24.

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Когда закончатся зимние каникулы в школах Винницы

Зимние каникулы в школах Винницы стартовали 23 декабря 2023 года.

Учащиеся будут отдыхать от учебы до 8 января 2024 года.

Когда ученики в Тернополе вернутся на учебу

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Зимние каникулы в школах Тернополя начались 13 декабря 2023 и продлятся до 7 января 2024 года.

Второй семестр тернопольских школ стартует 8 января 2024 года.

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Когда завершатся зимние каникулы в школах Украины