Когда в лицеях и гимназиях Ивано-Франковска закончится учебный год

В большинстве лицеев и гимназий Ивано-Франковска этот учебный год завершится 30 мая 2025 года. Летние каникулы начнутся в июне.

Об этом Суспильному рассказала директор департамента образования и науки Ивано-Франковского городского совета Виктория Дротянко, отмечает 24 Канал.

Смотрите также В МОН сообщили, сократили ли продолжительность летних каникул в школах

Когда школьники во Франковске пойдут на летние каникулы

Чиновница отметила, что учебный год в школах общины продлится до 1 июля. Но образовательный процесс обычно – до 30 мая. За это время учителя должны вычитать ученикам необходимое количество часов по всем предметам.

Есть постановление Кабмина № 841 от 23 июля 2024 года. Там продолжительность учебного года – до 30 июня. Однако в июне уже готовятся кабинеты, пишутся отчеты. Если вдруг учитель не успел вычитать какой-то предмет, то в это время он дочитывается. Относительно проведения праздника последнего звонка – каждое заведение само решает, когда это делать,

– заявила Дротянко.

И добавила, что еще одним нововведением является то, что в этом году выпускникам не будут вручать медали.

Такой приказ обнародовали в январе 2025 года и отменили им положение Минобразования о медалях. В документе об образовании выпускникам, где должно быть написано "Золотая медаль", будут писать "За особые успехи в учебе", а там, где серебряная, – "За успехи в учебе", поскольку для учеников это важно,

– резюмировала она.

Ранее мы писали о том, сократили ли в этом году продолжительность летних каникул в школах Украины.