Когда закончится учебный год и будет ли последний звонок в школах Одесской области

Образовательный процесс в школах Одесской области в рамках этого учебного года планируют завершить 30 мая. Далее ученики должны уйти на летние каникулы.

Об этом сообщил директор департамента образования и науки Одесской ОГА Александр Лончак, отмечает 24 Канал. И отметил, что это единственная дата для школ всей области, как и в прошлом году.

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Когда ученики в Одесской области уйдут на летние каникулы

В июне традиционно в школах Одесской области планируют организовать оздоровительную кампанию, там где позволяют безопасные условия. А также проводить НМТ, индивидуальные/групповые консультации по предметам и тому подобное.

Ничего нового. У нас не было затяжных перерывов в образовательном процессе, чтобы наверстывать летом. Времени для отдыха детям будет достаточно,

– сообщил чиновник.

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Когда будет последний звонок

Лончак также сообщил, что для безопасности участников образовательного процесса многолюдных скоплений на праздник последнего звонка собирать не рекомендуют.

Но, безусловно, каждая школа поздравит своих выпускников. Формат проведения учебные заведения выбирают индивидуально, под личную ответственность каждого руководителя, по решению учредителей. И только там, где есть укрытие,

– уточнил он.

И добавил, что в течение июня выпускники девятых и одиннадцатых классов получат документы об образовании. В случае каких-либо изменений проинформируют дополнительно.