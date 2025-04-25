Об этом рассказал сайту "Є" заместитель Хмельницкого городского головы Михаил Кривак, передает 24 Канал.

Смотрите также Школьники в одном из украинских городов будут иметь дополнительные каникулы

Сколько продлятся летние каникулы в Хмельницком

Чиновник объяснил, что правительство устанавливает предельный срок для окончания учебного года по конец июня для того, чтобы те общины, которые не могли вовремя завершить образовательный процесс из-за боевых действий или через какие-то определенные ограничения, могли его завершить.

Зато у нас все произойдет традиционно. Мы завершаем в конце мая. Каникулы продлятся не два, а три месяца. То есть все будет как и в предыдущие годы,

– рассказал Кривак.

Смотрите также В МОН сообщили, сократили ли продолжительность летних каникул в школах

Когда будут летние каникулы 2025