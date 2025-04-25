Об этом рассказал сайту "Є" заместитель Хмельницкого городского головы Михаил Кривак, передает 24 Канал.
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Сколько продлятся летние каникулы в Хмельницком
Чиновник объяснил, что правительство устанавливает предельный срок для окончания учебного года по конец июня для того, чтобы те общины, которые не могли вовремя завершить образовательный процесс из-за боевых действий или через какие-то определенные ограничения, могли его завершить.
Зато у нас все произойдет традиционно. Мы завершаем в конце мая. Каникулы продлятся не два, а три месяца. То есть все будет как и в предыдущие годы,
– рассказал Кривак.
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Когда будут летние каникулы 2025
- Учебный год 2024 – 2025 в школах Украины официально завершится 30 июня.
- Однако школы имеют право самостоятельно определять даты каникул, в частности летних.
- То есть они могут отправить учеников на летние каникулы уже в июне, если выполнили учебную программу.
- Информация о том, что летние каникулы в школах Украины в этом году начнутся 1 июля, является неправдивой.
- Многие школы планирует завершить учебный процесс 30 мая.