Даты могут изменить: когда учащиеся в Черновцах пойдут на зимние каникулы

Вскоре учащиеся в Черновцах пойдут на зимние каникулы. В большинстве лицеев и гимназий города отпуск начинается с 23 и 25 декабря.

Дети будут отдыхать две недели. В других школах обучение будет продолжаться почти до конца декабря.

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Когда будут зимние каникулы 2023 – 2024 в школах Черновцов

Так, часть школьников будет учиться до 30 декабря. Кстати, сроки каникул учебные заведения могут устанавливать самостоятельно.

Большинство учеников в Черновцах будет отдыхать с 23 – 25 декабря 2023 года по 7 – 8 января 2024 года.

В 13 учебных заведениях каникулы стартуют с 30 декабря 2023 года. Учащиеся не будут учиться до 14 января 2024 года.

Такие сроки зимних каникул были установлены и в частных учебных заведениях.

При этом в управлении образования города отмечают: сроки каникул могут быть изменены в случае чрезвычайной ситуации. В таком случае учащиеся будут учиться в июне.

Раньше мы также сообщали , когда ученики в разных городах и регионах уйдут на зимние каникулы и сколько будут отдыхать.

, когда ученики в разных городах и регионах уйдут на зимние каникулы и сколько будут отдыхать. Даты отдыха школьников, как и сроки каникул, разнятся.

От чего зависят и когда и сколько будут отдыхать дети в разных областях нашего государства, читайте по ссылке.