Даты могут изменить: когда учащиеся в Черновцах пойдут на зимние каникулы
Вскоре учащиеся в Черновцах пойдут на зимние каникулы. В большинстве лицеев и гимназий города отпуск начинается с 23 и 25 декабря.
Дети будут отдыхать две недели. В других школах обучение будет продолжаться почти до конца декабря.
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Когда будут зимние каникулы 2023 – 2024 в школах Черновцов
Так, часть школьников будет учиться до 30 декабря. Кстати, сроки каникул учебные заведения могут устанавливать самостоятельно.
Большинство учеников в Черновцах будет отдыхать с 23 – 25 декабря 2023 года по 7 – 8 января 2024 года.
В 13 учебных заведениях каникулы стартуют с 30 декабря 2023 года. Учащиеся не будут учиться до 14 января 2024 года.
Такие сроки зимних каникул были установлены и в частных учебных заведениях.
При этом в управлении образования города отмечают: сроки каникул могут быть изменены в случае чрезвычайной ситуации. В таком случае учащиеся будут учиться в июне.Розумієте, що шкільна очна освіта перестала давати дитині базові знання? Це не привід для паніки. Щоб відчути різницю у підході до викладання та забезпечити дитину найкращими навчальними матеріалами, випробуйте дистанційне навчання у школі "Оптіма" або ж зверніться до репетиторів від Optima Academy.
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