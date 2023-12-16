Діти відпочиватимуть два тижні. В інших школах навчання триватиме майже до кінця грудня.
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Коли будуть зимові канікули 2023 – 2024 у школах Чернівців
Так, частина школярів вчитиметься до 30 грудня. До слова, терміни канікул навчальні заклади можуть встановлювати самостійно.
Більшість учнів у Чернівцях відпочиватиме з 23 – 25 грудня 2023 року до 7 – 8 січня 2024 року.
У 13 закладах освіти канікули стартують з 30 грудня 2023 року. Учні не вчитимуться до 14 січня 2024 року.
Такі терміни зимових канікул встановили і у приватних навчальних закладах.
При цьому в управлінні освіти міста зазначають: терміни канікул можуть змінити у разі надзвичайної ситуації. У такому разі учні навчатимуться у червні.
- Раніше ми також повідомляли, коли учні у різних містах та регіонах підуть на зимові канікули та скільки відпочиватимуть.
- Дати відпочинку школярів, як і терміни канікул, відрізняються.
- Від чого залежать та коли і скільки відпочиватимуть діти у різних областях нашої держави, читайте за посиланням.