Когда ученики на Полтавщине уходят на зимние каникулы

В скором времени в школах Украины начнутся зимние каникулы. На Полтавщине они продлятся более 10 дней.

Даты отдыха учащихся разнятся в общинах. В местных управлениях образования заявили, что начало и завершение каникул могут согласовывать на местах.

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Когда будут зимние каникулы в школах Полтавщины

Длительность каникул не должна превышать 30 дней. Вместо этого территориальная община может сама установить даты каникул, отметил глава областного департамента образования Евгений Кончаковский.

Так, в Лубенской общине учащиеся будут отдыхать дольше всего – 17 дней: с 29 декабря 2023 года по 14 января 2024 года.

В Кременчугской общине зимние каникулы продлятся с 25 декабря по 7 января.

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В Миргородской общине учащиеся не будут учиться с 30 декабря по 14 января.

В Полтавской общине школьники будут на каникулах две недели: с 23 декабря по 7 января включительно.

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Когда будут зимние каникулы в школах Полтавы