Когда ученики на Полтавщине уходят на зимние каникулы
Источник:Суспильное
В скором времени в школах Украины начнутся зимние каникулы. На Полтавщине они продлятся более 10 дней.
Даты отдыха учащихся разнятся в общинах. В местных управлениях образования заявили, что начало и завершение каникул могут согласовывать на местах.
Смотрите также Когда начинаются зимние каникулы в школах разных регионов и городов Украины
Когда будут зимние каникулы в школах Полтавщины
Длительность каникул не должна превышать 30 дней. Вместо этого территориальная община может сама установить даты каникул, отметил глава областного департамента образования Евгений Кончаковский.
Так, в Лубенской общине учащиеся будут отдыхать дольше всего – 17 дней: с 29 декабря 2023 года по 14 января 2024 года.
В Кременчугской общине зимние каникулы продлятся с 25 декабря по 7 января.Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.
В Миргородской общине учащиеся не будут учиться с 30 декабря по 14 января.
В Полтавской общине школьники будут на каникулах две недели: с 23 декабря по 7 января включительно.
Смотрите также Когда начнутся и сколько продлятся зимние каникулы в школах Полтавы
Когда будут зимние каникулы в школах Полтавы
- В школах Полтавы зимние каникулы продлятся две недели.
- Учащиеся уйдут на отдых 23 декабря 2023 года.
- Вернутся на обучение 8 января 2024 года.