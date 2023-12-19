Когда будут зимние каникулы в школах Днепра
19 декабря 2023, 14:13Читати новину українською
Источник:Суспильное
Вскоре в школах Украины стартуют зимние каникулы. Даты отдыха учащихся в разных регионах и городах разнятся.
Все потому, что общины и даже школы могут самостоятельно составлять графики. Когда будут зимние каникулы в школах Днепра, читайте дальше.
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Когда будут зимние каникулы в школах Днепра 2023 – 2024
Зимние каникулы в школах Днепра стартуют 23 декабря 2023 года.
Учащиеся не будут учиться до 7 января 2024 года.
Все же в это время городские библиотеки, музеи, театры и дома культуры подготовили ряд мероприятий для детей.Поки одні батьки мріють про успішну кар'єру своєї дитини, інші – обирають дистанційну школу "Оптіма", де в рамках співпраці з Amazon учні-підлітки безкоштовно випробовують свої сили в ІТ-технологіях. Дізнайтеся про умови навчання та забезпечте школяру легкий старт у перспективній галузі.
Когда будут зимние каникулы в школах разных областей Украины
- Учащиеся в Украине идут отдыхать от обучения зимой не в одно время.
- Даты отдыха школьников могут различаться в зависимости от региона и даже общины.
- Все потому, что на местах могут самостоятельно согласовывать графики и даты каникул.
- Минобразования определило только даты старта и завершения учебного года.
- Однако каникулы в его пределах должны длиться не больше 30 дней.