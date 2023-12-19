Вскоре в школах Украины стартуют зимние каникулы. Даты отдыха учащихся в разных регионах и городах разнятся.

Все потому, что общины и даже школы могут самостоятельно составлять графики. Когда будут зимние каникулы в школах Днепра, читайте дальше.

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Когда будут зимние каникулы в школах Днепра 2023 – 2024

Зимние каникулы в школах Днепра стартуют 23 декабря 2023 года.

Учащиеся не будут учиться до 7 января 2024 года.

Все же в это время городские библиотеки, музеи, театры и дома культуры подготовили ряд мероприятий для детей.

Когда будут зимние каникулы в школах разных областей Украины

Учащиеся в Украине идут отдыхать от обучения зимой не в одно время.

Даты отдыха школьников могут различаться в зависимости от региона и даже общины.

Все потому, что на местах могут самостоятельно согласовывать графики и даты каникул.

Минобразования определило только даты старта и завершения учебного года.

Однако каникулы в его пределах должны длиться не больше 30 дней.