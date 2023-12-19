Усе тому, що громади та навіть школи можуть самостійно складати графіки. Коли ж будуть зимові канікули у школах Дніпра, читайте далі.

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Коли будуть зимові канікули у школах Дніпра 2023 – 2024

Зимові канікули у школах Дніпра стартують 23 грудня 2023 року.

Учні не вчитимуться до 7 січня 2024 року.

Все ж у цей час міські бібліотеки, музеї, театри та будинки культури підготували низку заходів для дітей.

Поки одні батьки мріють про успішну кар'єру своєї дитини, інші – обирають дистанційну школу "Оптіма", де в рамках співпраці з Amazon учні-підлітки безкоштовно випробовують свої сили в ІТ-технологіях. Дізнайтеся про умови навчання та забезпечте школяру легкий старт у перспективній галузі.

Коли будуть зимові канікули у школах різних областей України