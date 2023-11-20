Когда учащиеся в Днепре пойдут на зимние каникулы

В школах Днепра запланировали зимние каникулы в этом учебном году. Дети будут отдыхать от учебы две недели.

Зимний отдых стартует во второй половине декабря. Когда будут зимние каникулы в школах Днепра, читайте дальше.

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Когда будут зимние каникулы в школах Днепра

В Днепровском горсовете ранее рассказывали, что школьники уйдут на зимний отдых 23 декабря 2023 года. Отдыхать будут от обучения до 7 января 2024 года.

Заметим, что осенью школьники в городе тоже ходили на каникулы. Они отдыхали в течении 30 октября – 7 ноября 2023 года.

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Весной в школах Днепра тоже будут каникулы. Продлится неделю.

Тем не менее, как отметили в Днепровском горсовете, даты каникул могут изменить, если этого потребует ситуиция по безопасноти или энергетическая.

Добавим, что этот учебный год в школах Днепра продлится до 30 мая 2024 года.

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