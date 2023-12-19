Когда школьники в Житомире уйдут на зимние каникулы: назвали даты

В этом учебном году школьники в Украине идут на каникулы не в одно время. Зимой учащиеся также будут отдыхать в пределах разных дат.

В основном школьники будут отдыхать этой зимой от учебы от двух недель до месяца. Все зависит от того, ходили ли дети на каникулы осенью.

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Когда будут зимние каникулы в школах Житомира 2023 – 2024

В школах Житомира зимние каникулы начнутся 23 декабря 2023 года.

Школьники будут отдыхать до 14 января.



15 января 2024 года учащиеся вернутся на обучение.

Так, они зимой не будут учиться три недели.

Когда будут зимние каникулы в школах Украины

Каждое общество и даже школа в Украине в рамках этого учебного года может устанавливать даты каникул самостоятельно.

Минобразования определило только две обязательные даты: старт и завершение учебного года.

Сколько отдыхают дети от обучения, тоже определяют на местах.

Главное, чтобы каникулы не длились дольше 30 дней.

В основном в этом учебном году учащиеся зимой не будут учиться от двух недель до месяца.