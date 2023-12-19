В основном школьники будут отдыхать этой зимой от учебы от двух недель до месяца. Все зависит от того, ходили ли дети на каникулы осенью.

Читайте Когда начинаются зимние каникулы в школах разных регионов и городов Украины

Когда будут зимние каникулы в школах Житомира 2023 – 2024

В школах Житомира зимние каникулы начнутся 23 декабря 2023 года.

Школьники будут отдыхать до 14 января.



15 января 2024 года учащиеся вернутся на обучение.

Так, они зимой не будут учиться три недели.

Ваша дитина отримала недостатній рівень знань у цьому році? Це легко виправити з “Оптіма”. Провідна дистанційна школа України пропонує унікальну благодійну програму для учнів 1 – 11 класів. Все, що потрібно – заповнити заявку та отримати безплатний доступ до освітніх матеріалів з 2 будь-яких предметів на 3 місяці. Подаруйте своїй дитині шанс здобути якісну освіту вже сьогодні!

Когда будут зимние каникулы в школах Украины